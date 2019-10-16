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Порядка 2,5 тысяч домов в Подмосковье отремонтируют в 2020 году

14:11 16.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКапитальный ремонт жилья
Капитальный ремонт жилья
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Капитальный ремонт жилья
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Не менее 2,5 тысяч многоквартирных домов в Московской области будут отремонтированы в 2020 году, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин.
Программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Московской области реализуется с 2014 года. Согласно проекту, всего планируется отремонтировать 44 тысячи многоквартирных домов в регионе.
"В 2020 году мы ставим для себя не менее приоритетные задачи по капитальному ремонту многоквартирных домов в Подмосковье, чем в 2019. Так, мы ставим задачу провести ремонт не менее чем в 2,5 тысячи домах", - сказал Хромушин.
По его словам помимо количественных показателей основными приоритетными направлениями будут такие мероприятия как: снижение количества жалоб, Увеличение доли многоквартирных домов с проведением комплексного капитального ремонта до 35%, а также применение новых инновационных материалов при проведении капитального ремонта.
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