Порядка 2,5 тысяч домов в Подмосковье отремонтируют в 2020 году

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Не менее 2,5 тысяч многоквартирных домов в Московской области будут отремонтированы в 2020 году, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин.

Программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Московской области реализуется с 2014 года. Согласно проекту, всего планируется отремонтировать 44 тысячи многоквартирных домов в регионе.

"В 2020 году мы ставим для себя не менее приоритетные задачи по капитальному ремонту многоквартирных домов в Подмосковье, чем в 2019. Так, мы ставим задачу провести ремонт не менее чем в 2,5 тысячи домах", - сказал Хромушин.