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РИА Новости
Война в Сирии

Спецпредставитель российского президента представил Ирану доклад по Сирии

14:08 16.10.2019
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© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в фотобанкСпецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев
Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 16 окт – РИА Новости. Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев представил секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани доклад по ситуации в Сирии, сообщило агентство Fars.
Встреча Шамхани и Лаврентьева прошла в Иране на фоне турецкой операции на северо-востоке Сирии, ситуация в этой части страны, как и военные действия там, стала одной из тем переговоров двух официальных лиц.
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"Спецпредставитель президента России также представил доклад по развитию политической и военной ситуации на севере Сирии и переговорам, которые Москва провела с противоборствующими сторонами", - говорится в сообщении агентства.
Кроме того, стороны подтвердили настрой на дальнейшее развитие отношений в сфере безопасности и обороны, а Шамхани, говоря о недавнем нападении на иранский танкер сообщил Лаврентьеву, что совершившие этот акт стремятся поднять "новую волну" напряженности в регионе.
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Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении с сирийскими властями договоренности о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.
Ранее президент Ирана Хасан Роухани, комментируя турецкую операцию в Сирии, заявил о необходимости сохранить астанинский процесс по урегулированию кризиса в этой стране как один из наиболее эффективных механизмов, который ведут Россия, Иран и Турция.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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