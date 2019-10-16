Спецпредставитель российского президента представил Ирану доклад по Сирии

ТЕГЕРАН, 16 окт – РИА Новости. Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев представил секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани доклад по ситуации в Сирии, сообщило агентство Fars.

Встреча Шамхани и Лаврентьева прошла в Иране на фоне турецкой операции на северо-востоке Сирии, ситуация в этой части страны, как и военные действия там, стала одной из тем переговоров двух официальных лиц.

"Спецпредставитель президента России также представил доклад по развитию политической и военной ситуации на севере Сирии и переговорам, которые Москва провела с противоборствующими сторонами", - говорится в сообщении агентства.

Кроме того, стороны подтвердили настрой на дальнейшее развитие отношений в сфере безопасности и обороны, а Шамхани, говоря о недавнем нападении на иранский танкер сообщил Лаврентьеву, что совершившие этот акт стремятся поднять "новую волну" напряженности в регионе.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении с сирийскими властями договоренности о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани, комментируя турецкую операцию в Сирии, заявил о необходимости сохранить астанинский процесс по урегулированию кризиса в этой стране как один из наиболее эффективных механизмов, который ведут Россия, Иран и Турция.