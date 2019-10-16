Власти Ленобласти выбрали лучшие архитектурные предложения ленинградцев

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Авторов проектов-победителей конкурса "Архитектурный облик общественно значимых публичных пространств населенных пунктов Ленинградской области" наградил глава региона Александр Дрозденко.

"Архитектурный конкурс оживил тему благоустройства, заставил муниципалитеты искать индивидуальные, нестандартные решения для устройства общественных территорий. Самое важное, что выбор проектов-победителей осуществлялся при непосредственном участии местных жителей", – сказал Дрозденко на торжественной церемонии награждения.

Глава региона также предложил ввести премирование не только на реализацию проектов, победивших в конкурсе, но и на поддержку творческих групп.

"В этом году в архитектурном конкурсе приняли участие десять муниципальных районов Ленинградской области и Сосновоборский городской округ. При выборе проектов жители региона принимали активное участие в общественном обсуждении и в интернет-голосовании", - отметил Дрозденко.