В Китае выписали первый штраф за курение электронной сигареты

ПЕКИН, 16 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы китайского города Шэньчжэнь южной провинции Гуандун выписали первый в материковом Китае штраф за курение электронной сигареты в неположенном месте, говорится в сообщении местных властей.

Оштрафованным на 50 юаней (около 7 долларов) стал житель города Гуанчжоу, который приехал в Шэньчжэнь по делам и не знал, что в городе введены более жесткие меры борьбы с курением в общественных местах.

Новые ограничения вступили в силу еще 1 октября после того, как были внесены поправки в правила о запрете курения в общественных местах на территории специальной экономической зоны Шэньчжэнь. Впервые в перечень мест, где запрещено курить, в том числе и электронные сигареты, включили остановки общественного транспорта, входы и выходы из подземных и наземных пешеходных переходов, а также территорию вокруг них радиусом 5 метров.

Местная полиция с этого понедельника начала кампанию по тщательному контролю за соблюдением новых правил, и первые штрафы на заставили себя ждать.