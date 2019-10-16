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РИА Новости

В Китае выписали первый штраф за курение электронной сигареты

14:06 16.10.2019
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© Fotolia / ppi09Электронная сигарета
Электронная сигарета
© Fotolia / ppi09
Электронная сигарета. Архивное фото
ПЕКИН, 16 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы китайского города Шэньчжэнь южной провинции Гуандун выписали первый в материковом Китае штраф за курение электронной сигареты в неположенном месте, говорится в сообщении местных властей.
Оштрафованным на 50 юаней (около 7 долларов) стал житель города Гуанчжоу, который приехал в Шэньчжэнь по делам и не знал, что в городе введены более жесткие меры борьбы с курением в общественных местах.
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Новые ограничения вступили в силу еще 1 октября после того, как были внесены поправки в правила о запрете курения в общественных местах на территории специальной экономической зоны Шэньчжэнь. Впервые в перечень мест, где запрещено курить, в том числе и электронные сигареты, включили остановки общественного транспорта, входы и выходы из подземных и наземных пешеходных переходов, а также территорию вокруг них радиусом 5 метров.
Местная полиция с этого понедельника начала кампанию по тщательному контролю за соблюдением новых правил, и первые штрафы на заставили себя ждать.
Китай является крупнейшим производителем и потребителем табачной продукции, власти страны пытаются активно бороться с курением, однако сделать это на национальном уровне пока не получается. Запреты на курение в общественных местах, на рабочих местах, всех видах городского общественного транспорта действуют лишь в нескольких десятках крупнейших городов. Однако, если в Пекине за курение в общественном месте нарушителю грозит штраф, то в другом городе нарушителем скорее посчитают того, кто делает замечания человеку, курящему в лобби отеля или на детской площадке.
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