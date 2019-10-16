Круглый стол, посвященный развитию рынка доступа в Интернет в Москве

5

24 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол, посвященный развитию рынка широкополосного проводного доступа в Интернет в Москве и подведению итогов исследования скоростных характеристик операторов.