Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T14:05Z
https://ria.ru/20191016/1559850499.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Круглый стол, посвященный развитию рынка доступа в Интернет в Москве

14:03 16.10.2019 (обновлено: 14:05 16.10.2019)
5
24 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол, посвященный развитию рынка широкополосного проводного доступа в Интернет в Москве и подведению итогов исследования скоростных характеристик операторов.
Участники:
- министр Правительства города Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард ЛЫСЕНКО;
- генеральный директор ИАА TelecomDaily Денис КУСКОВ;
- заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала "Центр" ПАО "Ростелеком" Антон ГОДОВИКОВ;
- коммерческий директор региона "Москва" ПАО МТС Алексей НАЗАРОВ;
- президент ГК "Акадо" Сергей НАЗАРОВ;
- директор по развитию конвергентного бизнеса ПАО "Вымпелком" Сергей НИЩЕВ;
- генеральный директор компании NetByNet Андрей БАТАНОВ.

Эксперты информационно-аналитического агентства TelecomDaily в октябре провели первое в России исследование скоростных характеристик в сетях проводного доступа в Интернет в городе Москве и создали собственный программный комплекс, позволяющий осуществлять замеры скоростных и других характеристик услуги доступа в Сеть у крупнейших игроков рынка, среди которых МГТС, "Ростелеком", "Билайн", "Акадо", NetByNet, Seven Sky.
В ходе мероприятия будут рассмотрены технические возможности сетей операторов, перспективы развития отрасли и нюансы конкурентной ситуации на рынке.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
Бортников: спецслужбы должны добывать "интернет-профиль" каждого террориста
РИА
Новости
Гости Красноярского экономического форума 2019 в Международном выставочно-деловом центре Сибирь
Развитие виртуальной реальности может потребовать 28 миллиардов рублей
Эмиссия карт национальной платежной системы Мир
Платежная система "Мир" досрочно выполнила план по выпуску карт
Здание Счетной Палаты РФ в Москве
Счетная палата видит риски неосвоения субсидий "Русгидро" и "Крымэнерго"
Лента
новостей
Сотрудники ФСБ РФ
Российские спецслужбы предотвратили 39 терактов в 2019 году
Фестиваль крафтового пива
Эксперты рассказали, как быстро повысить качество работы смартфона
Американские военнослужащие в Сирии
Россия и Сирия приняли меры для безопасного вывода иностранных военных
Здание генеральной прокуратуры Белоруссии
В Белоруссии освободили россиянку, задержанную по запросу США
Синдром Аспергера проявляется в раннем детстве. Причины неизвестны. Вероятно, это сложное сочетание внешних факторов, воздействующих на будущую мать, с наследственной предрасположенностью.
Синдром Аспергера: что известно о самой загадочной болезни века
Председатель Совета управляющих Федерального резерва США Джером Пауэлл выступает на пресс-конференции после заседания Федерального комитета по открытым рынкам. 18 сентября 2019
Миллиарды из воздуха: Федрезерв снова включил печатный станок
Справка по обстановке в Сирии на 15 октября 2019
Минобороны опубликовало карту расстановки сил в Сирии
Разведение сил в Донбассе не состоялось
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Стенд компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме 2019
"Газпрому" отключили иностранные компрессоры через спутник
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:16В Новосибирске десятиклассница покончила с собой в школе, сообщил источник
08:03Четверг в Москве может стать самым теплым днем за 70 лет
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40"Известия": РСПП предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного налога
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
05:50Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
05:30Вода ушла из шести поселков, ранее подтопленных паводком в Хабаровском крае
05:11Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до пяти человек
Лента новостейМолния