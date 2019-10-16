Круглый стол, посвященный развитию рынка доступа в Интернет в Москве

Участники:
- министр Правительства города Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард ЛЫСЕНКО;
- генеральный директор ИАА TelecomDaily Денис КУСКОВ;
- заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала "Центр" ПАО "Ростелеком" Антон ГОДОВИКОВ;
- коммерческий директор региона "Москва" ПАО МТС Алексей НАЗАРОВ;
- президент ГК "Акадо" Сергей НАЗАРОВ;
- директор по развитию конвергентного бизнеса ПАО "Вымпелком" Сергей НИЩЕВ;
- генеральный директор компании NetByNet Андрей БАТАНОВ.
Эксперты информационно-аналитического агентства TelecomDaily в октябре провели первое в России исследование скоростных характеристик в сетях проводного доступа в Интернет в городе Москве и создали собственный программный комплекс, позволяющий осуществлять замеры скоростных и других характеристик услуги доступа в Сеть у крупнейших игроков рынка, среди которых МГТС, "Ростелеком", "Билайн", "Акадо", NetByNet, Seven Sky.
В ходе мероприятия будут рассмотрены технические возможности сетей операторов, перспективы развития отрасли и нюансы конкурентной ситуации на рынке.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- министр Правительства города Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард ЛЫСЕНКО;
- генеральный директор ИАА TelecomDaily Денис КУСКОВ;
- заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала "Центр" ПАО "Ростелеком" Антон ГОДОВИКОВ;
- коммерческий директор региона "Москва" ПАО МТС Алексей НАЗАРОВ;
- президент ГК "Акадо" Сергей НАЗАРОВ;
- директор по развитию конвергентного бизнеса ПАО "Вымпелком" Сергей НИЩЕВ;
- генеральный директор компании NetByNet Андрей БАТАНОВ.
Эксперты информационно-аналитического агентства TelecomDaily в октябре провели первое в России исследование скоростных характеристик в сетях проводного доступа в Интернет в городе Москве и создали собственный программный комплекс, позволяющий осуществлять замеры скоростных и других характеристик услуги доступа в Сеть у крупнейших игроков рынка, среди которых МГТС, "Ростелеком", "Билайн", "Акадо", NetByNet, Seven Sky.
В ходе мероприятия будут рассмотрены технические возможности сетей операторов, перспективы развития отрасли и нюансы конкурентной ситуации на рынке.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/