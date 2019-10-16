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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Российские производители презентовали продукцию в Чунцине

14:02 16.10.2019
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© AFP PHOTO / STEPHANE DE SAKUTIN Чунцин, Китай
Чунцин, Китай
© AFP PHOTO / STEPHANE DE SAKUTIN
МОСКВА, 16 окт - Проект "Россия-Китай: главное". В городе Чунцин (Юго-Западный Китай) в среду состоялась бизнес-миссия российских производителей продуктов питания и соответствующих отраслевых объединений.
Мероприятие было совместно организовано администрацией Зоны развития торговли Лянцзян (Чунцин) и Торговым представительством России в КНР.
В событии приняли участие представители более 10 российских предприятий пищевой индустрии и около 15 представителей потенциальных китайских партнеров на уровне генеральных директоров и их заместителей.
В Чунцин приехали представители компаний, занимающихся производством мяса птицы, алкогольных и безалкогольных напитков, детского питания, муки и зерновых, кондитерских изделий и пр.
Мероприятие было преимущественно посвящено презентации продукции российских компаний для представителей китайских профильных отраслевых объединений, импортеров зарубежных товаров, дистрибьюторов и торговых сетей. В его рамках также состоялась встреча с представителями Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, которые рассказали российским участникам о нормативно-правовом регулировании в Китае в сфере импорта.
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Данное событие прошло в рамках национальной стратегии РФ "Международная кооперация и экспорт" и было нацелено на продвижение российской продукции в центральные и южные регионы Китая.
В Торгпредстве РФ отметили, что продвижение российских товаров в эти регионы КНР, обладающие хорошим экономическим потенциалом, поможет производителям из России усилить свою позицию на китайском рынке.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссияЭкономика
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