Российские производители презентовали продукцию в Чунцине

МОСКВА, 16 окт - Проект "Россия-Китай: главное". В городе Чунцин (Юго-Западный Китай) в среду состоялась бизнес-миссия российских производителей продуктов питания и соответствующих отраслевых объединений. В городе Чунцин (Юго-Западный Китай) в среду состоялась бизнес-миссия российских производителей продуктов питания и соответствующих отраслевых объединений.

Мероприятие было совместно организовано администрацией Зоны развития торговли Лянцзян (Чунцин) и Торговым представительством России в КНР.

В событии приняли участие представители более 10 российских предприятий пищевой индустрии и около 15 представителей потенциальных китайских партнеров на уровне генеральных директоров и их заместителей.

В Чунцин приехали представители компаний, занимающихся производством мяса птицы, алкогольных и безалкогольных напитков, детского питания, муки и зерновых, кондитерских изделий и пр.

Мероприятие было преимущественно посвящено презентации продукции российских компаний для представителей китайских профильных отраслевых объединений, импортеров зарубежных товаров, дистрибьюторов и торговых сетей. В его рамках также состоялась встреча с представителями Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, которые рассказали российским участникам о нормативно-правовом регулировании в Китае в сфере импорта.

Данное событие прошло в рамках национальной стратегии РФ "Международная кооперация и экспорт" и было нацелено на продвижение российской продукции в центральные и южные регионы Китая.