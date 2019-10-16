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РИА Новости

ФАС прокомментировала решение "Победы" поднять цены на билеты из-за рубежа

14:00 16.10.2019 (обновлено: 14:38 16.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПассажиры проходят на посадку в самолет авиакомпании "Победа" в аэропорту Внуково
Пассажиры проходят на посадку в самолет авиакомпании Победа в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба не видит причин вмешиваться в ситуацию с решением авиакомпании "Победа" (входит в "Аэрофлот") поднять цены на билеты из-за рубежа, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Вмешательство ФАС не потребуется, пока "Победа" развивает внутреннюю маршрутную сеть, сохраняя доступные цены на внутрироссийских направлениях", — заявил собеседник агентства.

Представитель ФАС подчеркнул, что компании вправе менять цены на полеты за границу из-за высокой конкуренции на рынке международных авиаперевозок.
Однако, отметили в ведомстве, "выжимание" дополнительных сборов с пассажиров за исправление опечаток в билетах или при регистрации на рейс противоречит политике группы "Аэрофлот", в которую входит "Победа".
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Ранее "Победа" заявила о решении повысить стоимость билетов на рейсы, выполняемые в Россию, на 25 евро, включив в эту сумму расходы на регистрацию пассажиров в аэропортах.
Поводом для такого шага послужило решение Мосгорсуда, который 8 октября удовлетворил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры и запретил авиаперевозчику взимать дополнительную плату за регистрацию на стойках.
Билеты подорожают с 28 октября. Нововведение коснется в том числе пассажиров, которые регистрируются на рейс через интернет.
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"Победа" — российская бюджетная авиакомпания, дочернее предприятие "Аэрофлота", базируется в московском аэропорту Внуково. Основана 16 сентября 2014 года вместо прекратившего работу из-за санкций Европейского союза "Добролета".
Суточный налет машин авиакомпании в 2017-м был самым высоким в мире — 15-16 часов.
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