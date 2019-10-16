В Минтрансе не планируют подключать автобусы к системе "Платон"

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Минтранс РФ выступает за передачу навигационных данных с пассажирских автобусов не в систему "Платон", а в Автоматизированную систему управления транспортным комплексом (АСУ ТК), сообщил журналистам первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.
Ранее в октябре газета "Коммерсант" писала, что Минтранс разрабатывает законопроект по передаче навигационной информации от пассажирских автобусов и грузового транспорта в систему "Платон", который не нашел поддержки у транспортных компаний - бизнес, в частности, обеспокоен потенциальными расходами.
"Мы будем настаивать на том, чтоб в рамках той системы, которая у нас есть сейчас... АСУ ТК, мы могли видеть передвижение автобусов, которые осуществляют перевозки детей, граждан и так далее. Тут "Платон" ни при чем", - сказал Алафинов.
По данным "Коммерсанта", Минтранс разрабатывает поправки к закону "О навигационной деятельности" в исполнение постановлений кабмина об утверждении плана по устранению административных барьеров при реализации "дорожных карт" "Маринет" и "Автонет". При этом в отзыве Объединения автопассажирских перевозчиков (ОАП), на который ссылается издание, говорится, что новая версия законопроекта Минтранса нуждается в детальной проработке и оценке регулирующего воздействия. Из проекта также неясно, смогут ли перевозчики использовать существующее оборудование - систему ЭРА-ГЛОНАСС, отметили в ОАП.
В августе Минтранс сообщал, что единая федеральная система мониторинга и контроля автобусных междугородних перевозок пассажиров будет создана к концу 2020 года.