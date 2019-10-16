В Минтрансе не планируют подключать автобусы к системе "Платон"

"Мы будем настаивать на том, чтоб в рамках той системы, которая у нас есть сейчас... АСУ ТК, мы могли видеть передвижение автобусов, которые осуществляют перевозки детей, граждан и так далее. Тут "Платон" ни при чем", - сказал Алафинов.