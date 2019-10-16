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РИА Новости

В Минтрансе не планируют подключать автобусы к системе "Платон"

13:58 16.10.2019 (обновлено: 14:12 16.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтобус в Москве
Автобус в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автобус в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Минтранс РФ выступает за передачу навигационных данных с пассажирских автобусов не в систему "Платон", а в Автоматизированную систему управления транспортным комплексом (АСУ ТК), сообщил журналистам первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.
Ранее в октябре газета "Коммерсант" писала, что Минтранс разрабатывает законопроект по передаче навигационной информации от пассажирских автобусов и грузового транспорта в систему "Платон", который не нашел поддержки у транспортных компаний - бизнес, в частности, обеспокоен потенциальными расходами.
"Мы будем настаивать на том, чтоб в рамках той системы, которая у нас есть сейчас... АСУ ТК, мы могли видеть передвижение автобусов, которые осуществляют перевозки детей, граждан и так далее. Тут "Платон" ни при чем", - сказал Алафинов.
По данным "Коммерсанта", Минтранс разрабатывает поправки к закону "О навигационной деятельности" в исполнение постановлений кабмина об утверждении плана по устранению административных барьеров при реализации "дорожных карт" "Маринет" и "Автонет". При этом в отзыве Объединения автопассажирских перевозчиков (ОАП), на который ссылается издание, говорится, что новая версия законопроекта Минтранса нуждается в детальной проработке и оценке регулирующего воздействия. Из проекта также неясно, смогут ли перевозчики использовать существующее оборудование - систему ЭРА-ГЛОНАСС, отметили в ОАП.
В августе Минтранс сообщал, что единая федеральная система мониторинга и контроля автобусных междугородних перевозок пассажиров будет создана к концу 2020 года.
На контрольно-пропускном пункте Бугристое российско-казахстанской границы
9 июля, 09:00РИА Новости
Перевозчики поддержали интеграцию системы отслеживания транзита и "Платона"
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ПлатонЭРА-ГЛОНАССГЛОНАСС (система навигации)МоскваРоссияОбщество
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