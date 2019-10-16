В ЛНР обвинили силовиков в размещении техники вблизи жилых районов Донбасса

ЛУГАНСК, 16 окт - РИА Новости. Украинские силовики размещают вооружение и технику вблизи жилых районов у линии соприкосновения, заявил на брифинге в среду офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
С 21 июля в Донбассе действует бессрочное перемирие. Впервые за время конфликта оно включает в себя дополнительные меры его обеспечения. Среди них запрет на ведение любого вида огня, а также размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.
"Украинские оккупанты продолжают размещать военную технику вблизи объектов гражданской инфраструктуры, подвергая смертельной опасности мирное население", - сказал Филипоненко.
По данным разведки ЛНР, украинские силовики разместили бронетехнику вблизи жилых районов подконтрольных Киеву населенных пунктов Золотое-4 и Попасная, а также в частном секторе Луганского. "Мы не исключаем, что данное вооружение используется украинскими боевиками для обстрелов территории республики", - заявил Филипоненко.