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РИА Новости

СУЭК организовала обучающий семинар для родителей с особыми детьми

13:45 16.10.2019
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CC0 / markusspiske / Школьник у доски
Школьник у доски
CC0 / markusspiske /
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Обучающий семинар - школа для родителей с особыми детьми – прошел в красноярском Назарово при поддержке Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), сообщает пресс-служба компании.

"Слушателями семинара стали родители, воспитывающие детей с тяжелыми недугами – детским церебральным параличом и поражениями центральной нервной системы. В течение двух дней специалисты из Москвы обучали их техникам домашней реабилитации для применения в перерывах между прохождением курсов на базе медицинских учреждений",- говорится в пресс-релизе.

Организатором обучения выступил Благотворительный фонд помощи детям "Подарок ангелу" при поддержке Сибирской угольной энергетической компании и Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ".
В пресс-службе напомнили, что угольщики и фонд "Подарок ангелу" в партнерстве с благотворительным и социальным проектом "Лыжи мечты" и санаторием "Поляны" УДП второй год подряд реализуют в Подмосковье уникальную программу эффективной реабилитации детей, сочетающих мощную лечебно-оздоровительную базу "Полян" с авторскими методиками.
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