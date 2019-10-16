СУЭК организовала обучающий семинар для родителей с особыми детьми

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Обучающий семинар - школа для родителей с особыми детьми – прошел в красноярском Назарово при поддержке Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), сообщает пресс-служба компании.
"Слушателями семинара стали родители, воспитывающие детей с тяжелыми недугами – детским церебральным параличом и поражениями центральной нервной системы. В течение двух дней специалисты из Москвы обучали их техникам домашней реабилитации для применения в перерывах между прохождением курсов на базе медицинских учреждений",- говорится в пресс-релизе.
Организатором обучения выступил Благотворительный фонд помощи детям "Подарок ангелу" при поддержке Сибирской угольной энергетической компании и Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ".
В пресс-службе напомнили, что угольщики и фонд "Подарок ангелу" в партнерстве с благотворительным и социальным проектом "Лыжи мечты" и санаторием "Поляны" УДП второй год подряд реализуют в Подмосковье уникальную программу эффективной реабилитации детей, сочетающих мощную лечебно-оздоровительную базу "Полян" с авторскими методиками.