СУЭК организовала обучающий семинар для родителей с особыми детьми

"Слушателями семинара стали родители, воспитывающие детей с тяжелыми недугами – детским церебральным параличом и поражениями центральной нервной системы. В течение двух дней специалисты из Москвы обучали их техникам домашней реабилитации для применения в перерывах между прохождением курсов на базе медицинских учреждений",- говорится в пресс-релизе.