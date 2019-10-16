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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Власти Екатеринбурга опубликовали итоги опроса о месте строительства храма

13:45 16.10.2019 (обновлено: 15:13 16.10.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЖители Екатеринбурга во время опроса по месту строительства собора Святой Екатерины в городе
Жители Екатеринбурга во время опроса по месту строительства собора Святой Екатерины в городе
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Жители Екатеринбурга во время опроса по месту строительства собора Святой Екатерины в городе. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт — РИА Новости. В Екатеринбурге окончательно подвели итоги опроса о месте строительства храма Святой Екатерины. Они опубликованы в официальном издании городских властей "Екатеринбургский вестник".
Опрос прошел в Екатеринбурге 13 октября. По данным горизбиркома, в нем приняли участие 8,98 процента горожан. В опросный лист включили две площадки: бывшее здание приборостроительного завода на улице Горького, 17 (за этот вариант выступали представители РПЦ), и участок набережной за Макаровским мостом. Как свидетельствуют окончательные итоги, за площадку на улице Горького проголосовали 57,66 процента опрошенных.
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Горизбирком направил протокол опроса и другие документы в Екатеринбургскую городскую думу и главе города. Теперь эти результаты предстоит рассмотреть депутатам.
Храм Святой Екатерины планируется возвести в Екатеринбурге к 300-летию города, но проект уже давно вызывает жаркие споры. Первоначально церковь предполагалось построить на площади Труда, но эта идея не нашла поддержки у горожан. Не устроил их и проект "храма на воде". В мае начались работы в сквере около Театра драмы, что привело к массовой акции протеста, продолжавшейся несколько дней. В результате строительство приостановили, а городские власти решили провести опрос населения, чтобы определиться с площадкой.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
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47401312
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьрелигияСитуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеЕкатеринбургОбщество
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