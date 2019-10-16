Власти Екатеринбурга опубликовали итоги опроса о месте строительства храма

Опрос прошел в Екатеринбурге 13 октября. По данным горизбиркома, в нем приняли участие 8,98 процента горожан. В опросный лист включили две площадки: бывшее здание приборостроительного завода на улице Горького, 17 (за этот вариант выступали представители РПЦ), и участок набережной за Макаровским мостом. Как свидетельствуют окончательные итоги, за площадку на улице Горького проголосовали 57,66 процента опрошенных.

Храм Святой Екатерины планируется возвести в Екатеринбурге к 300-летию города, но проект уже давно вызывает жаркие споры. Первоначально церковь предполагалось построить на площади Труда, но эта идея не нашла поддержки у горожан. Не устроил их и проект "храма на воде". В мае начались работы в сквере около Театра драмы, что привело к массовой акции протеста, продолжавшейся несколько дней. В результате строительство приостановили, а городские власти решили провести опрос населения, чтобы определиться с площадкой.