Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T13:45Z
https://ria.ru/20191016/1559849473.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155983/95/1559839572_0:0:3084:1735_1036x0_80_0_0_23ff4082e3d44dcdb3a48393eee8538c.jpg
РИА Новости

КС Испании предупредил руководство Каталонии о наказании за неподчинение

13:45 16.10.2019
722
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкАкции протеста в Барселоне
Акции протеста в Барселоне
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
Акции протеста в Барселоне. Архивное фото
МАДРИД, 16 окт – РИА Новости. Конституционный суд Испании в среду принял к рассмотрению иск правительства страны о незаконности ряда резолюций каталонского парламента о поддержке "гражданского и институционного неповиновения" в ответ на приговор по делу о референдуме 2017 года.
КС также предупредил власти автономного сообщества об уголовной ответственности за несоблюдение его предыдущих постановлений, следует из текста документа.
Акции протеста в Барселоне
Вчера, 12:45РИА Новости
Тысячи митингующих начали марш на Барселону
Парламент Каталонии 26 сентября принял ряд резолюций, в которых заявил о поддержке "гражданского и институционного неповиновения" в ответ на приговор по делу о референдуме 2017 года. В одной из резолюций говорилось, что в случае обвинительного приговора последует ответ каталонских властей, который будет заключаться в "осуществлении права на самоопределение" и требовании амнистии.
Правительство Испании заявило, что эти резолюции "прямо нарушают" ряд предыдущих решений Конституционного суда и обратилось в суд. В среду КС принял ходатайство к рассмотрению. Суд заявил, что приостанавливает эти резолюции, он также дал распоряжение прокуратуре Испании и каталонскому парламенту аннулировать их. КС также предупредил членов женералитета и президиума парламента Каталонии о недопустимости "игнорировать или уклоняться" от выполнения предыдущих судебных постановлений, "предупредив их о возможных последствиях, включая уголовные, которые могут последовать".
Участники акции протеста на одной из улиц Барселоны. 15 октября 2019
Вчера, 08:00РИА Новости
Пострадавших уже сотни. Почему каталонцы дерутся с полицией
Верховный суд Испании 14 октября вынес приговоры двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу. После этого в автономном сообществе начались акции протеста и беспорядки.
220021
Обсудить 0
ЖенералитетМадрид (область)КаталонияИспанияВ мире
Рекомендуем
Акции протеста в Барселоне
Тысячи митингующих начали марш на Барселону
РИА
Новости
Акция сторонников независимости Каталонии в Барселоне
В Испании остановили движение поездов между Барселоной и Фигерасом
Премьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции
В Испании не исключают ответных мер правительства в связи с беспорядками
Участники акции протеста на одной из улиц Барселоны. 15 октября 2019
Пострадавших уже сотни. Почему каталонцы дерутся с полицией
Лента
новостей
Забастовка таксистов в Мадриде
МИД предупредил россиян о транспортных ограничениях в Испании и Франции
Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон
Пучдемону не грозит немедленное задержание, заявили в прокуратуре Брюсселя
Участники акции протеста на одной из улиц Барселоны. 15 октября 2019
Власти Каталонии осудили действия радикалов во время протестов
Участники акции протеста на одной из улиц Барселоны. 15 октября 2019
В Барселоне начались беспорядки у представительства правительства Испании
Здание Международного суда ООН в Гааге
Адвокат: Киев может проиграть России суд по инциденту в Керченском проливе
Участники акции протеста на одной из улиц Барселоны. 15 октября 2019
Протестующие против приговора каталонским политикам движутся к Барселоне
Акция протеста у здания Верховного суда Испании во время заседания по делу каталонских политиков. 13 октября 2019
Митингующие каталонцы блокируют дороги и призывают занять аэропорт
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время заседания правящей партии АК в Анкаре
Эрдоган обвинил западные страны в двуличии
Участники акции протеста на одной из улиц Барселоны. 15 октября 2019
В Каталонии за два дня протестов пострадали более 70 правоохранителей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:16В Новосибирске десятиклассница покончила с собой в школе, сообщил источник
08:03Четверг в Москве может стать самым теплым днем за 70 лет
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40"Известия": РСПП предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного налога
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
05:50Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
05:30Вода ушла из шести поселков, ранее подтопленных паводком в Хабаровском крае
05:11Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до пяти человек
Лента новостейМолния