КС Испании предупредил руководство Каталонии о наказании за неподчинение

МАДРИД, 16 окт – РИА Новости. Конституционный суд Испании в среду принял к рассмотрению иск правительства страны о незаконности ряда резолюций каталонского парламента о поддержке "гражданского и институционного неповиновения" в ответ на приговор по делу о референдуме 2017 года.

КС также предупредил власти автономного сообщества об уголовной ответственности за несоблюдение его предыдущих постановлений, следует из текста документа.

Парламент Каталонии 26 сентября принял ряд резолюций, в которых заявил о поддержке "гражданского и институционного неповиновения" в ответ на приговор по делу о референдуме 2017 года. В одной из резолюций говорилось, что в случае обвинительного приговора последует ответ каталонских властей, который будет заключаться в "осуществлении права на самоопределение" и требовании амнистии.

Правительство Испании заявило, что эти резолюции "прямо нарушают" ряд предыдущих решений Конституционного суда и обратилось в суд. В среду КС принял ходатайство к рассмотрению. Суд заявил, что приостанавливает эти резолюции, он также дал распоряжение прокуратуре Испании и каталонскому парламенту аннулировать их. КС также предупредил членов женералитета и президиума парламента Каталонии о недопустимости "игнорировать или уклоняться" от выполнения предыдущих судебных постановлений, "предупредив их о возможных последствиях, включая уголовные, которые могут последовать".