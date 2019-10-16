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РИА Новости
Ивановская область

В Ивановской области впервые пройдет межрегиональный форум "Спецодежда"

13:45 16.10.2019
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© Flickr / Konstantin MalanchevИваново, Россия
Иваново, Россия
© Flickr / Konstantin Malanchev
ИВАНОВО, 16 окт – РИА Новости. Первый межрегиональный отраслевой форум "Спецодежда" пройдет в Ивановской области 18 октября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Форум станет площадкой для профессионального общения и обмена мнениями производителей спецодежды, заказчиков и представителей власти. В числе вопросов, предложенных к обсуждению, – аналитика рынка, тренды и прогнозы развития отрасли, особенности производства и реализации спецодежды", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что основные мероприятия форума пройдут на площадке производственных компаний. Участники форума смогут посетить ряд предприятий, специализирующихся на выпуске спецодежды, в частности в Шуе и в Кинешме.
Участие в мероприятии подтвердили ведущие эксперты отрасли. К диалогу в рамках форума также приглашены представители крупных корпораций и ведомств, которые являются заказчиками больших объемов спецодежды и во многом определяют тренды развития рынка.
Организаторами мероприятия выступили правительство Ивановской области и региональный центр "Мой бизнес".
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