В Риме госпитализировали 29 человек после ДТП с автобусом

РИМ, 16 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Двадцать девять человек оказались в больнице в результате ДТП с автобусом на северо-западе Рима, сообщили журналистам представители экстренных служб.

Ранее сообщилось, что в аварии пострадали по меньшей мере 20 человек. По предварительной информации, полный пассажиров автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с деревом.

Roma: autobus contro un albero, 14 passeggeri feriti, nove gravi in ospedale https://t.co/sR5EUZuNRn pic.twitter.com/fSTXEsjXY2 — Firenze Post (@FirenzePost) October 16, 2019

Девять человек из числа госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

На месте аварии медики оказывают помощь еще пяти-шести пострадавшим, после оценки их состояния будет принято решение и об их доставке в медучреждения.