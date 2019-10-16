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РИА Новости

В Риме госпитализировали 29 человек после ДТП с автобусом

13:44 16.10.2019 (обновлено: 13:45 16.10.2019)
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Врач. Архивное фото
РИМ, 16 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Двадцать девять человек оказались в больнице в результате ДТП с автобусом на северо-западе Рима, сообщили журналистам представители экстренных служб.
Ранее сообщилось, что в аварии пострадали по меньшей мере 20 человек. По предварительной информации, полный пассажиров автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с деревом.
Девять человек из числа госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.
На месте аварии медики оказывают помощь еще пяти-шести пострадавшим, после оценки их состояния будет принято решение и об их доставке в медучреждения.
Водитель автобуса будет подвергнут проверке на алкоголь и наркотики. Среди версий произошедшего – его внезапное недомогание. Также не исключается, что водитель отвлекся за рулем или был ослеплен солнцем. Муниципальная транспортная компания Atac заявила, что после ДТП открыла внутреннее расследование.
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