Саперы вывезли на полигон найденный на юге Москвы снаряд калибром 122 мм

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Саперы военной комендатуры вывезли на подмосковный полигон для утилизации обнаруженный на юге Москвы 122-миллиметровый боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Вблизи дома номер 9 на улице Мелитопольская саперами военной комендатуры изъят обнаруженный во вторник снаряд калибром 122 миллиметра времен войны", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что боеприпас был без взрывателя. В 14.00 военные саперы вывезли его на полигон для последующей утилизации.