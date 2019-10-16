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РИА Новости

Саперы вывезли на полигон найденный на юге Москвы снаряд калибром 122 мм

13:39 16.10.2019 (обновлено: 15:09 16.10.2019)
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© РИА Новости / Игорь МасловАвтомобили МЧС ДНР в Донецке
Автомобили МЧС ДНР в Донецке
© РИА Новости / Игорь Маслов
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Саперы военной комендатуры вывезли на подмосковный полигон для утилизации обнаруженный на юге Москвы 122-миллиметровый боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Вблизи дома номер 9 на улице Мелитопольская саперами военной комендатуры изъят обнаруженный во вторник снаряд калибром 122 миллиметра времен войны", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что боеприпас был без взрывателя. В 14.00 военные саперы вывезли его на полигон для последующей утилизации.
Шесть дней назад, 11 октября, 122-миллиметровый боеприпас времен войны был обнаружен при проведении ремонтных работ на первом этаже лабораторно-производственного здания НИЦ "Курчатовский институт" на северо-западе Москвы. В целях безопасности из здания эвакуировали 30 человек.
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ГУ МЧС по г. МосквеМоскваБезопасностьПроисшествия
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