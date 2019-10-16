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РИА Новости

Медведев проведет встречу по нацпроекту "Безопасные дороги" в Екатеринбурге

13:36 16.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев прилетел с рабочей поездкой в Екатеринбург, где проведет совещание о ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и примет участие в работе международной специализированной выставки "Дорога-2019".
Также премьер осмотрит Екатеринбургский укрупненный центр Единой системы организации воздушного движения. В мероприятиях примут участие заместитель председателя правительства Максим Акимов, министр транспорта Евгений Дитрих, руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк.
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Кроме того, в рамках поездки Медведев проведет встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.
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Андрей КостюкЕвгений ДитрихМаксим АкимовДмитрий МедведевЕкатеринбургРоссияОбщество
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