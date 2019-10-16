Полиция начала поиски пропавшей в Екатеринбурге студентки медколледжа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Полиция Екатеринбурга начала поиски студентки медицинского университета Анны Ивониной, которая перестала выходить на связь с родителями, сообщает пресс-служба городского УМВД.

"Сообщение о пропаже студентки колледжа поступило в дежурную часть отдела полиции №14, до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. На розыск пропавшей ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел Екатеринбурга. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление ее местонахождения", – говорится в сообщении.