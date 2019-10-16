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РИА Новости

Полиция начала поиски пропавшей в Екатеринбурге студентки медколледжа

13:35 16.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Полиция Екатеринбурга начала поиски студентки медицинского университета Анны Ивониной, которая перестала выходить на связь с родителями, сообщает пресс-служба городского УМВД.
Ранее местный портал Е1.ru написал, что девушка пропала, когда ее родители были в отпуске за границей. Телефон Ивониной стал недоступен 13 октября, по приезду в Екатеринбург дома родители девушку не застали и до сих пор не могут выйти с ней связь.
"Сообщение о пропаже студентки колледжа поступило в дежурную часть отдела полиции №14, до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. На розыск пропавшей ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел Екатеринбурга. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление ее местонахождения", – говорится в сообщении.
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