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РИА Новости

В Литве могут продлить арест оппозиционеру Палецкису, заявил адвокат

13:34 16.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкП/к лидера социалистического народного фронта Литвы А.Палецкиса
П/к лидера социалистического народного фронта Литвы А.Палецкиса
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
ВИЛЬНЮС, 16 окт - РИА Новости. Адвокат литовского оппозиционного политика Альгирдаса Палецкиса, обвиняемого Вильнюсом в шпионаже в пользу России, Альгис Петрулис заявил, что его подзащитному могут продлить арест на три месяца.
Ранее департамент госбезопасности Литвы, прокуратура и госполиция на совместной пресс-конференции сообщили о раскрытии целой пророссийской сети, в которую якобы входил Палецкис. Он находится под арестом с осени 2018 года. Последний раз арест политику продлевали 16 июля.

"Это уже гарантия, потому что этот суд… сказал, что даже не может о других мерах пресечения думать, потому что он (Палецкис - ред.)... хорошо знает русских людей", - сказал адвокат Sputnik Литва.

Как пишет Sputnik, по словам Петрулиса, его подзащитный считает себя невиновным. Адвокат отметил, что по законодательству суд должен отпустить подозреваемого, если стороне обвинения не удастся собрать факты, подтверждающие его вину. Однако, по мнению Петрулиса, в случае Палецкиса рассчитывать на его освобождение не стоит. "Если федеральная прокуратура признает, что человека просто так держали (под арестом - ред.) больше года, сами знаете, чисто политически им невыгодно. Во всех вариантах, я думаю, что материал попадет в суд", - считает адвокат.
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По словам Петрулиса, суд имеет право держать человека в заключении 18 месяцев. "У нас человек виновен в том, что полагается, что он может иметь связи с русскими людьми… Пока единственное (обвинение в его адрес – ред.), что он обращался с русскими людьми", - отметил адвокат.
Ранее Палецкис написал письмо, в котором заявил, что считает дело против него "местью" властей за его интерес к событиям 13 января 1991 года, когда в ходе столкновений у телецентра в Вильнюсе погибли 14 человек. Ранее он стал первым в истории балтийской республики осужденным по 170 статье литовского УК "Об отрицании советской оккупации". Обвинение ему было предъявлено в связи с тем, что в феврале 2011 года в радиоинтервью, посвященном событиям у вильнюсской телебашни 13 января 1991 года, он выразил предположение, что тогда "свои стреляли в своих".
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В 2016 году в Литве начались судебные заседания по "делу о событиях 13 января". Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет.
Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены. В марте Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 1991 года 67 граждан Российской Федерации, сообщал МИД России. Большинство обвиняемых заочно осуждены на длительные сроки тюремного заключения, двоим – полковнику запаса советской армии Юрию Мелю, задержанному в Литве в 2014 году, назначен семилетний срок, его сослуживцу, жителю Литвы, Геннадию Иванову – 4 года.
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SputnikАльгирдас ПалецкисГеннадий ИвановМИД РФРоссияЛитваВ мире
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