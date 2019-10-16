В Литве могут продлить арест оппозиционеру Палецкису, заявил адвокат

ВИЛЬНЮС, 16 окт - РИА Новости. Адвокат литовского оппозиционного политика Альгирдаса Палецкиса, обвиняемого Вильнюсом в шпионаже в пользу России, Альгис Петрулис заявил, что его подзащитному могут продлить арест на три месяца.

Ранее департамент госбезопасности Литвы, прокуратура и госполиция на совместной пресс-конференции сообщили о раскрытии целой пророссийской сети, в которую якобы входил Палецкис. Он находится под арестом с осени 2018 года. Последний раз арест политику продлевали 16 июля.

"Это уже гарантия, потому что этот суд… сказал, что даже не может о других мерах пресечения думать, потому что он (Палецкис - ред.)... хорошо знает русских людей", - сказал адвокат Sputnik Литва.

Как пишет Sputnik, по словам Петрулиса, его подзащитный считает себя невиновным. Адвокат отметил, что по законодательству суд должен отпустить подозреваемого, если стороне обвинения не удастся собрать факты, подтверждающие его вину. Однако, по мнению Петрулиса, в случае Палецкиса рассчитывать на его освобождение не стоит. "Если федеральная прокуратура признает, что человека просто так держали (под арестом - ред.) больше года, сами знаете, чисто политически им невыгодно. Во всех вариантах, я думаю, что материал попадет в суд", - считает адвокат.

По словам Петрулиса, суд имеет право держать человека в заключении 18 месяцев. "У нас человек виновен в том, что полагается, что он может иметь связи с русскими людьми… Пока единственное (обвинение в его адрес – ред.), что он обращался с русскими людьми", - отметил адвокат.

Ранее Палецкис написал письмо, в котором заявил, что считает дело против него "местью" властей за его интерес к событиям 13 января 1991 года, когда в ходе столкновений у телецентра в Вильнюсе погибли 14 человек. Ранее он стал первым в истории балтийской республики осужденным по 170 статье литовского УК "Об отрицании советской оккупации". Обвинение ему было предъявлено в связи с тем, что в феврале 2011 года в радиоинтервью, посвященном событиям у вильнюсской телебашни 13 января 1991 года, он выразил предположение, что тогда "свои стреляли в своих".

В 2016 году в Литве начались судебные заседания по "делу о событиях 13 января". Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет.