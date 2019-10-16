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РИА Новости
РИА Наука

Рогозин назвал высокую аварийность "Роскосмоса" мифом

13:25 16.10.2019 (обновлено: 16:25 16.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России — это миф, у "Роскосмоса" давно нет аварий, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Я хочу обратить ваше внимание, что это стереотип, что у нас что-то падает. У нас давно уже стоит и не падает", — ответил он на вопрос о том, что можно сказать ветеранам космической отрасли, которые переживают за ее нынешнее состояние.
По словам Рогозина, неполадки при запуске космической техники существовали всегда, просто раньше о них не говорили. В качестве примера он привел данные, согласно которым СССР осуществил к Луне 54 запуска, но только 17 из них оказались успешными.
Последняя авария ракеты-носителя произошла в России 11 октября 2018 года. Из-за повреждения "Союза-ФГ" полет российского космонавта Алексея Овчинина и его американского коллеги Ника Хейга был прерван на 118-й секунде, однако они успешно "перезапустились" в марте 2019-го.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
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По статистике, в российской космической отрасли авария случается примерно раз в год. В 2017-м неудачей завершился запуск на орбиту ангольского спутника, в 2016 году — грузового корабля "Прогресс", в 2015-м — "Прогресса" и аппарата дистанционного зондирования Земли "Канопус-СТ", в 2014 году — телекоммуникационного аппарата серии "Экспресс".
При этом пусковая кампания этого года хоть и проходит с замечаниями и переносами, но без нештатных ситуаций, подчеркнул Рогозин.
Ранее "Роскосмос" в своем отчете опубликовал информацию, что среднегодовой уровень аварийности неуклонно снижается.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
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МКС будет существовать вечно, полагает Рогозин
941863565
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РИА НаукаКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинРоссия
Популярные комментарии
Обратился бы к ростату, те бы быстро имидж хорошей статистикой поправили...
16 октября, 13:38
mm.j.sorokin
26710021
Стоит и не падает? Вульгарщина не достойная директора Роскосмоса, по моему
16 октября, 15:47
DIDenis Inkognito
1311302
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