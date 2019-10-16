Рогозин назвал высокую аварийность "Роскосмоса" мифом

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России — это миф, у "Роскосмоса" давно нет аварий, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Я хочу обратить ваше внимание, что это стереотип, что у нас что-то падает. У нас давно уже стоит и не падает", — ответил он на вопрос о том, что можно сказать ветеранам космической отрасли, которые переживают за ее нынешнее состояние.

По словам Рогозина, неполадки при запуске космической техники существовали всегда, просто раньше о них не говорили. В качестве примера он привел данные, согласно которым СССР осуществил к Луне 54 запуска, но только 17 из них оказались успешными.

Последняя авария ракеты-носителя произошла в России 11 октября 2018 года. Из-за повреждения "Союза-ФГ" полет российского космонавта Алексея Овчинина и его американского коллеги Ника Хейга был прерван на 118-й секунде, однако они успешно "перезапустились" в марте 2019-го.

По статистике, в российской космической отрасли авария случается примерно раз в год. В 2017-м неудачей завершился запуск на орбиту ангольского спутника, в 2016 году — грузового корабля "Прогресс", в 2015-м — "Прогресса" и аппарата дистанционного зондирования Земли "Канопус-СТ", в 2014 году — телекоммуникационного аппарата серии "Экспресс".

При этом пусковая кампания этого года хоть и проходит с замечаниями и переносами, но без нештатных ситуаций, подчеркнул Рогозин.