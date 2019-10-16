В Ивановской области расширили перечень мер поддержки для малого бизнеса

ИВАНОВО, 16 окт – РИА Новости. В Ивановской области перечень приоритетных отраслей экономики, на которые распространяются льготные кредиты по ставке не более 8,5% годовых, увеличен с 18 до 20, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Теперь на финансовую поддержку могут претендовать микро-предприятия розничной торговли и организации, занимающиеся предоставлением в аренду собственной недвижимости, за исключением земельных участков и жилой недвижимости. Рестораны, как предприятия малого и среднего предпринимательства, теперь также могут претендовать на кредиты со льготной ставкой. Ранее такой возможности им не предоставлялось", – пояснил собеседник агентства.

"Субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить льготные кредиты с конечной ставкой не более 8,5% годовых. При этом сумма кредита варьируется от 500 тысяч рублей до одного миллиарда рублей - на пополнение оборотных средств и от 500 тысяч рублей до двух миллиардов рублей - на инвестиционные цели", - процитировали в пресс-службе Дмитриеву.