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РИА Новости
Ивановская область

В Ивановской области расширили перечень мер поддержки для малого бизнеса

13:24 16.10.2019
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© Flickr / Konstantin MalanchevИваново, Россия
Иваново, Россия
© Flickr / Konstantin Malanchev
ИВАНОВО, 16 окт – РИА Новости. В Ивановской области перечень приоритетных отраслей экономики, на которые распространяются льготные кредиты по ставке не более 8,5% годовых, увеличен с 18 до 20, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Теперь на финансовую поддержку могут претендовать микро-предприятия розничной торговли и организации, занимающиеся предоставлением в аренду собственной недвижимости, за исключением земельных участков и жилой недвижимости. Рестораны, как предприятия малого и среднего предпринимательства, теперь также могут претендовать на кредиты со льготной ставкой. Ранее такой возможности им не предоставлялось", – пояснил собеседник агентства.

По словам зампреда областного правительства Людмилы Дмитриевой, расширение перечня открывает новые возможности для ивановских предприятий.
"Субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить льготные кредиты с конечной ставкой не более 8,5% годовых. При этом сумма кредита варьируется от 500 тысяч рублей до одного миллиарда рублей - на пополнение оборотных средств и от 500 тысяч рублей до двух миллиардов рублей - на инвестиционные цели", - процитировали в пресс-службе Дмитриеву.
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