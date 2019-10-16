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РИА Новости

В ДНР пообещали озвучить итоги переписи населения во II квартале 2020 года

13:22 16.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНа одной из улиц города Донецка.
На одной из улиц города Донецка.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
На одной из улиц города Донецка. . Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Итоги первой в самопровозглашенной Донецкой народной республике переписи населения будут подведены во втором квартале 2020 года, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития ДНР.
С 1 по 14 октября в ДНР впервые прошла перепись населения.
В Минэкономразвития отметили, что в ней приняли участие большинство жителей республики. Нарушений законодательства по порядку проведения переписи населения не зафиксировано.
"Контрольный обход домохозяйств по каждому счетному участку будет осуществлен с 15 по 18 октября, в рамках которого инструктор вместе с переписчиком выборочно проверит полноту охвата переписью всех проживающих в помещениях", - сообщили в ведомстве.
По данным министерства, следующий этап - подготовка переписных листов к автоматизированной обработке.
"Срок подведения окончательных итогов переписи населения 2019 в соответствии с постановления правительства "Об организации Республиканской переписи населения 2019 года" установлен на II квартал 2020 года", - добавили в Минэкономразвития ДНР.
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