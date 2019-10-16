В ДНР пообещали озвучить итоги переписи населения во II квартале 2020 года

На одной из улиц города Донецка. . Архивное фото

На одной из улиц города Донецка.

ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Итоги первой в самопровозглашенной Донецкой народной республике переписи населения будут подведены во втором квартале 2020 года, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития ДНР.

С 1 по 14 октября в ДНР впервые прошла перепись населения.

В Минэкономразвития отметили, что в ней приняли участие большинство жителей республики. Нарушений законодательства по порядку проведения переписи населения не зафиксировано.

"Контрольный обход домохозяйств по каждому счетному участку будет осуществлен с 15 по 18 октября, в рамках которого инструктор вместе с переписчиком выборочно проверит полноту охвата переписью всех проживающих в помещениях", - сообщили в ведомстве.

По данным министерства, следующий этап - подготовка переписных листов к автоматизированной обработке.