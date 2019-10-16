Всемирный банк назначил нового директора по России

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Рено Селигманн с января 2020 года сменит Андраша Хорваи на посту директора и постоянного представителя Всемирного банка в России, говорится в сообщении международного института развития.

"В этой должности г-н Селигманн продолжит диалог с правительством и ключевыми партнерами по развитию взаимоотношений в рамках проведенного Всемирным банком комплексного диагностического исследования экономики Российской Федерации с целью выработки направлений сотрудничества и стратегических рекомендаций с учетом потребностей страны", - сообщил ВБ.

Селигманн был выбран на пост директора и постоянного представителя организации в соответствии с процедурой конкурсного отбора руководителей Всемирного банка. Он начнет работу в Москве в январе 2020 года, сменив Андраша Хорваи, занимающего эту должность с 2015 года.

Основными направлениями работы в России сам Селигман назвал стратегический диалог с правительством РФ и управление текущим портфелем проектов и программой аналитических услуг.

Между тем, Всемирный банк прекратил финансировать новые проекты в России после введения антироссийских санкций в 2014 году, и продолжает работать только с ранее начатыми проектами.