На показе "Джокера" произошла массовая драка с применением оружия

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. В калифорнийском городе Бербанк во время показа фильма "Джокер" в одном из кинотеатров произошла драка с использованием оружия, . В калифорнийском городе Бербанк во время показа фильма "Джокер" в одном из кинотеатров произошла драка с использованием оружия, сообщает THR.

Во вторник вечером в полицию поступил звонок о том, что в кинотеатре AMC Burbank 16 четыре зрителя устроили потасовку.

Когда офицеры прибыли на место, активной борьбы уже не было. Однако полицейские обнаружили человека, замешанного в ней. Он получил травму головы.

Есть предположение, что участники драки могли использовать стеклянную бутылку.

Сейчас в полиции расследуют инцидент, как нападение со смертельным оружием.

Ранее несколько американских зрителей отправляли руководству Warner Bros. письмо, в котором критиковали фильм за чрезмерную жестокость и выразили обеспокоенность по поводу вызывающих сочувствие изображений злодеев. Они просили студию положить конец демонстрации насилия в кино.