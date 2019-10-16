Вильфанд прокомментировал прогноз синоптиков на ноябрь

"Прогнозы на сезон вперед, на месяц вперед не имеют той достоверности, которые имеют прогнозы на короткие и средние сроки. Прогнозируется, что ноябрь будет теплым - около и выше нормы, температурный фон по территории страны. Есть понятие - априорная вероятность прогнозов. Она характеризует степень уверенности прогнозиста в том, что прогноз осуществится. Если мы говорим о прогнозе на завтрашний день, то эта априорная вероятность выше 95%, а при прогнозе на месяц она не превышает 65-67%. Утверждается, что около или выше нормы, а насколько выше нормы - ни один прогнозист не скажет", - сказал Вильфанд.