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РИА Новости

Вильфанд прокомментировал прогноз синоптиков на ноябрь

13:08 16.10.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 18 октября 2017
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В Гидрометцентре предсказали россиянам теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза не превышает 67%, а значение температуры воздуха не может назвать ни один прогнозист, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ранее в Гидрометцентре сообщили о том, что в ноябре в России ожидается теплая погода.
"Прогнозы на сезон вперед, на месяц вперед не имеют той достоверности, которые имеют прогнозы на короткие и средние сроки. Прогнозируется, что ноябрь будет теплым - около и выше нормы, температурный фон по территории страны. Есть понятие - априорная вероятность прогнозов. Она характеризует степень уверенности прогнозиста в том, что прогноз осуществится. Если мы говорим о прогнозе на завтрашний день, то эта априорная вероятность выше 95%, а при прогнозе на месяц она не превышает 65-67%. Утверждается, что около или выше нормы, а насколько выше нормы - ни один прогнозист не скажет", - сказал Вильфанд.
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