Лавров рассказал о борьбе с использованием интернета террористами

СОЧИ, 16 окт - РИА Новости. Страны мира должны выработать единые подходы к противодействию использованию интернета террористами в их преступных целях, но страны Запада стремятся здесь действовать в своем узком кругу, не прибегая к помощи со стороны России и Китая, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Выступая в среду в Сочи на открытии восемнадцатого совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ России, Лавров подчеркнул, что сейчас "особое значение имеет борьба с экстремистской идеологией, в том числе в информационном пространстве".

"Все актуальнее задача выработки единых системных подходов против использования интернета в террористических и экстремистских целях. Пока, к сожалению, на этом пути есть препятствия", - отметил глава МИД РФ.