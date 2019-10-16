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РИА Новости

Лавров рассказал о борьбе с использованием интернета террористами

13:05 16.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
СОЧИ, 16 окт - РИА Новости. Страны мира должны выработать единые подходы к противодействию использованию интернета террористами в их преступных целях, но страны Запада стремятся здесь действовать в своем узком кругу, не прибегая к помощи со стороны России и Китая, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Выступая в среду в Сочи на открытии восемнадцатого совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ России, Лавров подчеркнул, что сейчас "особое значение имеет борьба с экстремистской идеологией, в том числе в информационном пространстве".
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"Все актуальнее задача выработки единых системных подходов против использования интернета в террористических и экстремистских целях. Пока, к сожалению, на этом пути есть препятствия", - отметил глава МИД РФ.
"В частности, наши западные партнеры предпочитают выстраивать сотрудничество в данной сфере в своем узком кругу, не горят желанием подключать к этой работе такие страны, как Россия и Китай, не хотят подключать их к формированию правил и стандартов для крупнейших мировых IT-компаний. Тем не менее, мы уверены, что здравый смысл возобладает", - сказал Лавров.
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