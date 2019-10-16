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РИА Новости
Культура

Фанат обокрал певицу Билли Айлиш во время концерта

15:23 16.10.2019
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© AP Photo / Paul R. GiuntaБилли Айлиш
Билли Айлиш
© AP Photo / Paul R. Giunta
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Один из поклонников украл кольцо у Билли Айлиш во время концерта в Остине (столице Техаса) на музыкальном фестивале Austin City Limits, сообщает MTV.
После исполнения хита Ocean Eyes певица вышла к зрителям, а когда вернулась обратно на сцену, то поняла, что у нее на пальце нет кольца. Она не растерялась, хотя явно была рассержена, и в микрофон посоветовала фанату "оставить его у себя".
Толпа начала скандировать: "Отдай его обратно". Этого не произошло, и Айлиш повторила: "Ничего страшного, не переживайте, кто бы ни украл это кольцо, очень прошу, береги его, ладно"?
Фанаты продолжили обсуждать эту ситуацию в Сети, призывая "проявлять уважение" и "не трогать вещи Билли".
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