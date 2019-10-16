Адмирал рассказал, почему шведам начали мерещиться российские подлодки

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Швеция постоянно придумывает случаи с появлением российских подводных лодок в ее территориальных водах, это началось еще во времена Советского Союза, когда подлодка Балтийского флота из-за неисправных приборов случайно оказалась в водах Швеции, рассказал РИА Новости бывший командующий Балтфлотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.

Ранее шведские СМИ сообщили, что закодированный радиосигнал, перехваченный шведской подводной лодкой и спровоцировавший масштабную операцию по поиску иностранной субмарины на юге Стокгольмского архипелага в октябре 2014 года, на самом деле поступал от вышедшего из строя метеорологического буя.

"История с обнаружением подводных лодок в территориальных водах Швеции имеет давнишние корни. В свое время подводная лодка Балтийского флота, когда повредила антенны, она определила место по глубине. В Балтийском море две характерных глубины. Ошиблась, и дальнейшее плавание её продолжалось с ошибкой в несколько десятков миль. И вдруг они всплывают - и оказались фактически в терводах Швеции", - рассказал Валуев.

Он уточнил, что советская сторона еще в конце 80-х годов признала, что подлодка действительно "промахнулась", субмарину тогда прозвали "Шведским комсомольцем".

Эксперт считает, что сейчас задача пробраться на подлодке к каменистым берегам Швеции была бы очень опасна и бессмысленна. "В Швеции ни один подводник не сможет пройти в терводы мимо тех островков и камней, чтобы не повредить и не напороться на отмель… Нет таких точных приборов, которые позволят маневрировать среди таких узкостей и каменистого побережья", - отметил Валуев.