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РИА Новости

Адмирал рассказал, почему шведам начали мерещиться российские подлодки

13:03 16.10.2019
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© Фото из личного архива Владимира ВалуеваАдмирал Владимир Валуев
Адмирал Владимир Валуев
© Фото из личного архива Владимира Валуева
Адмирал Владимир Валуев. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Швеция постоянно придумывает случаи с появлением российских подводных лодок в ее территориальных водах, это началось еще во времена Советского Союза, когда подлодка Балтийского флота из-за неисправных приборов случайно оказалась в водах Швеции, рассказал РИА Новости бывший командующий Балтфлотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.
Ранее шведские СМИ сообщили, что закодированный радиосигнал, перехваченный шведской подводной лодкой и спровоцировавший масштабную операцию по поиску иностранной субмарины на юге Стокгольмского архипелага в октябре 2014 года, на самом деле поступал от вышедшего из строя метеорологического буя.
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"История с обнаружением подводных лодок в территориальных водах Швеции имеет давнишние корни. В свое время подводная лодка Балтийского флота, когда повредила антенны, она определила место по глубине. В Балтийском море две характерных глубины. Ошиблась, и дальнейшее плавание её продолжалось с ошибкой в несколько десятков миль. И вдруг они всплывают - и оказались фактически в терводах Швеции", - рассказал Валуев.
Он уточнил, что советская сторона еще в конце 80-х годов признала, что подлодка действительно "промахнулась", субмарину тогда прозвали "Шведским комсомольцем".
Эксперт считает, что сейчас задача пробраться на подлодке к каменистым берегам Швеции была бы очень опасна и бессмысленна. "В Швеции ни один подводник не сможет пройти в терводы мимо тех островков и камней, чтобы не повредить и не напороться на отмель… Нет таких точных приборов, которые позволят маневрировать среди таких узкостей и каменистого побережья", - отметил Валуев.
При этом он не исключил, что шведская сторона действительно могла принять сигнал от неисправного буя за чужую подлодку. "Те разведчики могли принять сигнал аварийной работы буя за сигнал подводной лодки, запеленговали его и начали опять выдумывать то, что они выдумывали несколько лет назад", - предположил Валуев.
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Владимир Валуев (адмирал)Балтийское мореШвецияВ мире
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