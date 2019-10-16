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РИА Новости

Зеленский назвал условие отвода сил в Донбассе

12:58 16.10.2019 (обновлено: 14:51 16.10.2019)
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CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
КИЕВ, 16 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев начнет отвод сил в Донбассе только после семи дней тишины. Об этом он заявил по итогам встречи с латвийским коллегой Егилсом Левитсом в Риге.
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик во вторник выразил надежду, что отвод сил в Золотом и Петровском в Донбассе будет осуществлен в ближайшее время, стороны подтвердили приверженность этому решению.
"Мы будем ожидать семи дней тишины. Для нас показателем является ОБСЕ, которое должно сказать: "Да, семь дней не было выстрелов". На сегодняшний день я знаю, что два дня уже у нас тишина. Будем верить, будем ждать, что семь дней будет тишина, и будем говорить об отведении", — сказал Зеленский на брифинге, который его офис транслировал в фейсбуке.
Он напомнил, что 31 декабря 2019 года истекает строк действия закона об особом статусе Донбасса. Поэтому, по его словам, "формула Штайнмайера" будет имплементирована в новый закон, но после достижения договоренностей на встрече лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция).
"Формула Штайнмайера" будет имплементирована в новый закон об особом статусе (Донбасса – ред.), если мы встретимся в "нормандском формате", если четыре стороны договорятся, как мы регулируем дальше", - отметил Зеленский. По его словам, закон будет обсуждаться в Верховной раде Украины, но пока о нем говорить рано.
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Эгилс ЛевитсЛатвияСитуация в ДНР и ЛНРОБСЕДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Идите туда не знаю куда. Принесите то, не знаю что. И тогда будем разговаривать 🙂
16 октября, 13:03
Ярослав Погодин
46101004
Семь дней по китайскому календарю))) Тишина была 6 дней и 6 часов, Эх давай заново)))))
16 октября, 13:20
Руслан Мурадов
17160001
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