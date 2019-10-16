Зеленский назвал условие отвода сил в Донбассе

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев начнет отвод сил в Донбассе только после семи дней тишины. Об этом он заявил по итогам встречи с латвийским коллегой Егилсом Левитсом в Риге.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик во вторник выразил надежду, что отвод сил в Золотом и Петровском в Донбассе будет осуществлен в ближайшее время, стороны подтвердили приверженность этому решению.

"Мы будем ожидать семи дней тишины. Для нас показателем является ОБСЕ, которое должно сказать: "Да, семь дней не было выстрелов". На сегодняшний день я знаю, что два дня уже у нас тишина. Будем верить, будем ждать, что семь дней будет тишина, и будем говорить об отведении", — сказал Зеленский на брифинге, который его офис транслировал в фейсбуке

Он напомнил, что 31 декабря 2019 года истекает строк действия закона об особом статусе Донбасса. Поэтому, по его словам, "формула Штайнмайера" будет имплементирована в новый закон, но после достижения договоренностей на встрече лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция).

"Формула Штайнмайера" будет имплементирована в новый закон об особом статусе (Донбасса – ред.), если мы встретимся в "нормандском формате", если четыре стороны договорятся, как мы регулируем дальше", - отметил Зеленский. По его словам, закон будет обсуждаться в Верховной раде Украины, но пока о нем говорить рано.