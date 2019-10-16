В нижегородском лесу нашли тело пропавшего охотника

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт — РИА Новости. Тело охотника, пропавшего месяц назад, обнаружили в лесу в Нижегородской области, задержан подозреваемый в убийстве, сообщает региональное следственное управление.

Шестого сентября из своего дома в поселке Красная Речка Арзамасского района ушел на охоту и не вернулся 66-летний пенсионер. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Спустя месяц тело погибшего было обнаружено в лесном массиве Ардатовского района.

"По версии следствия, вечером 6 сентября в лесу 52-летний житель соседнего села выстрелил из ружья в потерпевшего. От полученного ранения пенсионер скончался на месте. На следующий день злоумышленник вывез тело погибшего в Ардатовский район и спрятал. Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.