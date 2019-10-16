В Росгвардии объяснили, зачем необходима проверка на полиграфе

Сотрудник полиции во время проверки на полиграфе. Архивное фото

Сотрудник полиции во время проверки на полиграфе

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Проверка на полиграфе позволит Росгвардии выявлять несоответствующих требованиям кандидатов уже на этапе отбора, а также поможет повысить антикоррупционную дисциплину, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

В Государственную Думу в среду был внесен законопроект, которым предлагается установить обязательные проверки на полиграфе для поступающих на службу в Росгвардию, следует из базы данных нижней палаты парламента. Авторами законопроекта выступили глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместитель Александр Хинштейн.

"Проверки на полиграфе позволят повысить антикоррупционную дисциплину кандидатов при их поступлении на службу и выявить лиц, несоответствующих по своим моральным качествам для службы в Росгвардии", - заявил Грибакин, комментируя внесенную инициативу.

Законопроект разрабатывался в тесном сотрудничестве депутатов ГД с представителями Росгвардии, подчеркнул собеседник агентства.

"Вопросы противодействия коррупции находятся на личном контроле директора федеральной службы войск национальной гвардии генерала армии Виктора Золотова. По его поручению представители ведомства приняли участие в разработке законопроекта, который определит использование полиграфа при приеме кандидатов на службу и проверок действующих военнослужащих и сотрудников", - подчеркнул Грибакин.

Список попадающих под проверки на полиграфе, а также основания для их проведения будут определяться нормативными правовыми актами Росгвардии, сказал официальный представитель ведомства.