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РИА Новости

В Росгвардии объяснили, зачем необходима проверка на полиграфе

12:53 16.10.2019
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© РИА Новости / Сергей ВенявскийСотрудник полиции во время проверки на полиграфе
Сотрудник полиции во время проверки на полиграфе
© РИА Новости / Сергей Венявский
Сотрудник полиции во время проверки на полиграфе. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Проверка на полиграфе позволит Росгвардии выявлять несоответствующих требованиям кандидатов уже на этапе отбора, а также поможет повысить антикоррупционную дисциплину, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
В Государственную Думу в среду был внесен законопроект, которым предлагается установить обязательные проверки на полиграфе для поступающих на службу в Росгвардию, следует из базы данных нижней палаты парламента. Авторами законопроекта выступили глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместитель Александр Хинштейн.
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"Проверки на полиграфе позволят повысить антикоррупционную дисциплину кандидатов при их поступлении на службу и выявить лиц, несоответствующих по своим моральным качествам для службы в Росгвардии", - заявил Грибакин, комментируя внесенную инициативу.
Законопроект разрабатывался в тесном сотрудничестве депутатов ГД с представителями Росгвардии, подчеркнул собеседник агентства.
"Вопросы противодействия коррупции находятся на личном контроле директора федеральной службы войск национальной гвардии генерала армии Виктора Золотова. По его поручению представители ведомства приняли участие в разработке законопроекта, который определит использование полиграфа при приеме кандидатов на службу и проверок действующих военнослужащих и сотрудников", - подчеркнул Грибакин.
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Список попадающих под проверки на полиграфе, а также основания для их проведения будут определяться нормативными правовыми актами Росгвардии, сказал официальный представитель ведомства.
"Необходимость таких проверок обусловлена тем, что Росгвардия выполняет ряд особых задач по обеспечению общественной и государственной безопасности, в том числе по противодействию терроризму и экстремизму, охране важных государственных объектов, контролю в сфере оборота оружия", - заключил Грибакин.
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Валерий ГрибакинВасилий ПискаревРосгвардияВиктор ЗолотовГосдума РФОбщество
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Игорь
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