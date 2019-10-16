Песков заявил, что Россия не стремится конкурировать с Китаем и ЕС в Африке

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия, организуя форум со странами Африки, не стремится конкурировать с Европой и Китаем на этом континенте, хочет сотрудничать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается конкуренции в Африке, то здесь речь идет не о конкуренции в плане России, а о взаимовыгодном сотрудничестве. Россия всегда присутствовала в Африке, это очень важный континент. России есть что предложить в плане взаимовыгодного сотрудничества африканским государствам", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, означает ли проведение саммита с африканскими государствами, что Россия собирается конкурировать со странами запада и Китаем в Африке.
Он также подчеркнул, что со многими из африканских государств у России сложились очень тесные взаимоотношения. Песков добавил, что уточнит, сколько руководителей африканских государств приедут на саммит "Россия - Африка" в Сочи на следующей неделе.