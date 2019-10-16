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РИА Новости

Песков заявил, что Россия не стремится конкурировать с Китаем и ЕС в Африке

12:50 16.10.2019 (обновлено: 13:17 16.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия, организуя форум со странами Африки, не стремится конкурировать с Европой и Китаем на этом континенте, хочет сотрудничать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ухуру Кениата
Вчера, 11:16РИА Новости
Президент Кении хочет встретиться с Путиным на саммите Россия-Африка
"Что касается конкуренции в Африке, то здесь речь идет не о конкуренции в плане России, а о взаимовыгодном сотрудничестве. Россия всегда присутствовала в Африке, это очень важный континент. России есть что предложить в плане взаимовыгодного сотрудничества африканским государствам", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, означает ли проведение саммита с африканскими государствами, что Россия собирается конкурировать со странами запада и Китаем в Африке.
Он также подчеркнул, что со многими из африканских государств у России сложились очень тесные взаимоотношения. Песков добавил, что уточнит, сколько руководителей африканских государств приедут на саммит "Россия - Африка" в Сочи на следующей неделе.
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ЕвросоюзДмитрий ПесковАфрикаКитайЕвропаРоссияВ мире
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