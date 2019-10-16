Песков заявил, что Россия не стремится конкурировать с Китаем и ЕС в Африке

"Что касается конкуренции в Африке, то здесь речь идет не о конкуренции в плане России, а о взаимовыгодном сотрудничестве. Россия всегда присутствовала в Африке, это очень важный континент. России есть что предложить в плане взаимовыгодного сотрудничества африканским государствам", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, означает ли проведение саммита с африканскими государствами, что Россия собирается конкурировать со странами запада и Китаем в Африке.