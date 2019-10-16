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РИА Новости

Песков оценил исполнение российского гимна в Саудовской Аравии и ОАЭ

12:46 16.10.2019 (обновлено: 17:01 16.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. К ошибкам, допущенным при исполнении российского гимна во время визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, все относятся с пониманием, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Конечно, это не исполнение в составе Большого симфонического оркестра, но тем не менее эмиратская сторона и саудовская сторона, они очень старались и действительно подчеркнуто и по-доброму принимали президента. <...> Подобная гипертрофированная реакция неуместна. Вы сами видели, как принимали главу российского государства, на каком уровне, насколько благожелательной была атмосфера, конструктивные переговоры".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Во время поездки российского лидера в Абу-Даби его приветствовали гимном России в исполнении оркестра Объединенных Арабских Эмиратов. Музыканты допустили ряд ошибок и не смогли верно отыграть композицию.
В понедельник в Эр-Рияде произошел аналогичный инцидент.
Как заявлял в интервью РИА Новости начальник оркестра Почетного караула, майор Павел Гернец, в некоторых восточных и азиатских странах часто возникают сложности с исполнением российского гимна. По его словам, это обусловлено разными музыкальными культурами.
Исполнение российского гимна саудовским оркестром
14 октября, 22:05РИА Новости
Саудовский оркестр исковеркал гимн России перед Путиным
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинСаудовская АравияОАЭРоссияВ мире
Популярные комментарии
Это была жесть! Какая-то утончённая какофоническая импровизация с дальним прицелом. Культура тут ни при чём, в Саудовской Аравии много музыкантов из разных стран. Да и гимны Штатов или европейских стран они вполне грамотно исполняют.
16 октября, 13:21
PriborSerebro СловОлово
10110013
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