Песков оценил исполнение российского гимна в Саудовской Аравии и ОАЭ

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. К ошибкам, допущенным при исполнении российского гимна во время визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, все относятся с пониманием, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Конечно, это не исполнение в составе Большого симфонического оркестра, но тем не менее эмиратская сторона и саудовская сторона, они очень старались и действительно подчеркнуто и по-доброму принимали президента. <...> Подобная гипертрофированная реакция неуместна. Вы сами видели, как принимали главу российского государства, на каком уровне, насколько благожелательной была атмосфера, конструктивные переговоры".
Во время поездки российского лидера в Абу-Даби его приветствовали гимном России в исполнении оркестра Объединенных Арабских Эмиратов. Музыканты допустили ряд ошибок и не смогли верно отыграть композицию.
В понедельник в Эр-Рияде произошел аналогичный инцидент.
Как заявлял в интервью РИА Новости начальник оркестра Почетного караула, майор Павел Гернец, в некоторых восточных и азиатских странах часто возникают сложности с исполнением российского гимна. По его словам, это обусловлено разными музыкальными культурами.
14 октября, 22:05РИА НовостиСаудовский оркестр исковеркал гимн России перед Путиным