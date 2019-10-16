Песков оценил исполнение российского гимна в Саудовской Аравии и ОАЭ

"Конечно, это не исполнение в составе Большого симфонического оркестра, но тем не менее эмиратская сторона и саудовская сторона, они очень старались и действительно подчеркнуто и по-доброму принимали президента. <...> Подобная гипертрофированная реакция неуместна. Вы сами видели, как принимали главу российского государства, на каком уровне, насколько благожелательной была атмосфера, конструктивные переговоры".