Погибшего в ДТП мэра Абакана похоронили

КРАСНОЯРСК, 16 окт - РИА Новости. Мэра Абакана Николая Булакина, погибшего в ДТП, похоронили, сообщили РИА Новости в мэрии города.

Булакин погиб 14 октября в Красноярском крае. По информации регионального ГИБДД, автомобиль 66-летнего мэра вылетел в кювет на 433-м километре трассы Р-257 и врезался в препятствие. Булакин умер на месте до приезда скорой. По предварительным данным, причиной ДТП могли стать проблемы с сердцем. Идет проверка.

"Прощание завершилось. Похоронили. На прощании было очень много людей", - сказал собеседник агентства.

В администрации города сообщили, что мэр погребен на территории Градо-Абаканского храма.