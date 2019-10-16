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РИА Новости

Погибшего в ДТП мэра Абакана похоронили

12:46 16.10.2019
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© Фото : Официальный портал исполнительных органов государственной власти Республики ХакасияНиколай Булакин
Николай Булакин
© Фото : Официальный портал исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия
Николай Булакин. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 16 окт - РИА Новости. Мэра Абакана Николая Булакина, погибшего в ДТП, похоронили, сообщили РИА Новости в мэрии города.
Булакин погиб 14 октября в Красноярском крае. По информации регионального ГИБДД, автомобиль 66-летнего мэра вылетел в кювет на 433-м километре трассы Р-257 и врезался в препятствие. Булакин умер на месте до приезда скорой. По предварительным данным, причиной ДТП могли стать проблемы с сердцем. Идет проверка.
Видео с места ДТП, в котором погиб Николай Булакин
14 октября, 14:04РИА Новости
Опубликовано видео с места гибели главы Абакана
"Прощание завершилось. Похоронили. На прощании было очень много людей", - сказал собеседник агентства.
В администрации города сообщили, что мэр погребен на территории Градо-Абаканского храма.
Власти города объявили 16 октября днем траура. Всем организациям и предприятиям рекомендовано перенести или отменить городские праздники, уличные, развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования. На здании городской администрации приспущены флаги.
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Николай БулакинАбаканКрасноярский крайОбщество
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