Депутат из Татарстана предложил водить учащихся автошкол в больницы и морги

"Есть такое предложение: для людей, получающих права, обязательным сделать посещение наших больниц и моргов, чтобы они… увидели, какое количество жертв в результате автоаварий происходит. Чтобы они понимали, что, садясь за руль, фактически берут в руки оружие, то есть могут лишить жизни и себя, и всех остальных", - сказал Самаренкин на заседании парламентского комитета по бюджету, налогам и финансам.