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РИА Новости

Депутат из Татарстана предложил водить учащихся автошкол в больницы и морги

12:45 16.10.2019
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© Depositphotos / sudok1Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
© Depositphotos / sudok1
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы. Архивное фото
КАЗАНЬ, 16 окт - РИА Новости. Депутат Госсовета Татарстана Дмитрий Самаренкин предложил сделать обязательным для учащихся автошкол посещение больниц и моргов, чтобы будущие автомобилисты под впечатлением от увиденного ответственнее подходили к поведению на дорогах.
"Есть такое предложение: для людей, получающих права, обязательным сделать посещение наших больниц и моргов, чтобы они… увидели, какое количество жертв в результате автоаварий происходит. Чтобы они понимали, что, садясь за руль, фактически берут в руки оружие, то есть могут лишить жизни и себя, и всех остальных", - сказал Самаренкин на заседании парламентского комитета по бюджету, налогам и финансам.
По мнению депутата, после увиденного человек задумается о том, что может произойти на дороге, и это позволит спасти большое количество жизней.
В целом члены комитета поддержали идею парламентария, отметив, что ее достаточно сложно будет реализовать. Заместитель председателя Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов предложил альтернативу: сделать обязательным оснащение учебных классов автошкол фото- и видеоподборками с мест аварий. Данная инициатива будет доработана и представлена на обсуждение парламента в виде законопроекта.
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