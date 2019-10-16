Депутат из Татарстана предложил водить учащихся автошкол в больницы и морги

КАЗАНЬ, 16 окт - РИА Новости. Депутат Госсовета Татарстана Дмитрий Самаренкин предложил сделать обязательным для учащихся автошкол посещение больниц и моргов, чтобы будущие автомобилисты под впечатлением от увиденного ответственнее подходили к поведению на дорогах.
"Есть такое предложение: для людей, получающих права, обязательным сделать посещение наших больниц и моргов, чтобы они… увидели, какое количество жертв в результате автоаварий происходит. Чтобы они понимали, что, садясь за руль, фактически берут в руки оружие, то есть могут лишить жизни и себя, и всех остальных", - сказал Самаренкин на заседании парламентского комитета по бюджету, налогам и финансам.
По мнению депутата, после увиденного человек задумается о том, что может произойти на дороге, и это позволит спасти большое количество жизней.
В целом члены комитета поддержали идею парламентария, отметив, что ее достаточно сложно будет реализовать. Заместитель председателя Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов предложил альтернативу: сделать обязательным оснащение учебных классов автошкол фото- и видеоподборками с мест аварий. Данная инициатива будет доработана и представлена на обсуждение парламента в виде законопроекта.