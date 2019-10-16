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РИА Новости

Тысячи митингующих начали марш на Барселону

12:45 16.10.2019 (обновлено: 13:04 16.10.2019)
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© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкАкции протеста в Барселоне
Акции протеста в Барселоне
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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Акции протеста в Барселоне. Архивное фото
МАДРИД, 16 окт – РИА Новости. Колонны сторонников независимости Каталонии направляются из различных городов в Барселону, чтобы прибыть туда в пятницу и принять участие во всеобщей забастовке, организованной после приговоров, вынесенных каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году, сообщается в социальных сетях различных организаций, выступающих за независимость автономного сообщества.
Кадры марша также транслирует телеканал 24 Horas.
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Всего к каталонской столице идут пять колонн – из Жироны (в ней, по данным правоохранительных органов, около десяти тысяч человек), Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны.
Так называемый "Марш за свободу" проходит по инициативе общественных организаций Каталонская национальная ассамблея (КНА) и Omnium Cultural, чьи лидеры Жорди Санчес и Жорди Куишар приговорены Верховным судом к девяти годам заключения в связи с причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Акцию поддержала радикальная организация "Комитеты защиты республики".
За три дня колоннам предстоит пройти около ста километров. Как заявили организаторы, на идею проведения марша их "вдохновил" "Соляной поход" в Индии сторонников Махатма Ганди в 1930 году и "Марш на Вашингтон" Мартина Лютера Кинга в 1963 году.
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"Цель марша – массовый и ненасильственный ответ, снова заполнить улицы в защиту самоопределения и свободы политических заключенных", - говорится в заявлении организаторов. Политическими заключенными организаторы называют каталонских политиков, приговоренных Верховным судом к различным срокам наказания – до 13 лет – за их участие в проведении незаконного референдума о независимости.
Национальный секретарь КНА Давид Фернандес ранее заявил, что намерение митингующих – "заблокировать всю основную сеть дорог в Каталонии".
Между тем радикальная организация "Комитеты защиты республики" после новых уличных беспорядков в различных городах Каталонии призвали продолжать "мобилизацию". Они также призвали каталонский женералитет и партии, отстаивающие идеи независимости, к "неподчинению" и "разрыву с Испанском государством", образовать "единый фронт на пути к республике".
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В марше намерен принять участие глава женералитета Ким Торра.
Из-за движения колонн заблокированы оказались три трассы в автономном сообществе.
Между тем каталонские политики, приговоренные Верховным судом, выступили против насильственных акций, которые проходят в автономном сообществе с понедельника. "Полностью поддерживаю манифестации и массовые и мирные марши. Никакое насилие нас не представляет", - написал в Twitter бывший заместитель председателя женералитета Ориол Жункерас, приговоренный к 13 годам заключения. С аналогичными заявлениями выступили другие осужденные.
Студенты различных университетов автономного сообщества начали в среду трехдневную забастовку.
В Каталонии в среду митингующие продолжают блокировать дороги и железнодорожное сообщение в ряде районов. Из-за действий вандалов было прекращено движение высокоскоростных поездов по маршруту Жирона-Фигерас, железнодорожная компания Renfe заявила, что ремонтные работы завершены и скоро движение будет восстановлено.
Жозеп Боррель
15 октября, 12:45РИА Новости
В МИД Испании прокомментировали приговор в отношении каталонских политиков
Акции протеста в Каталонии начались в понедельник, после того как Верховный суд вынес приговор каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. В результате беспорядков, эпицентром которых стал аэропорт Барселоны, в понедельник пострадал 131 протестующий и около 70 стражей правопорядка. Во вторник вечером и в ночь на среду эпицентром противостояния стал центр Барселоны, где проходили столкновения с полицией, радикалы строили баррикады и поджигали их. Столкновения также произошли в Таррагоне, Лериде и Жироне. Пострадали около 200 человек, в том числе около 70 сотрудников правоохранительных органов.
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ЖенералитетТаррагонаМартин Лютер КингМартин ЛютерМахатма ГандиИспанияВ мире
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