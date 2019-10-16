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РИА Новости

В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр

12:44 16.10.2019 (обновлено: 14:02 16.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов.
Как сообщила представитель надзорного ведомства Елена Малык в программе "Эфир", мошенники наклеивают на поддельные купюры специальные ленты. Банкомат такую банкноту воспринимает как настоящую, принимает ее, и сумма зачисляется на счет.
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Затем злоумышленники снимают деньги в другом банкомате уже настоящими купюрами.
Выявить такое преступление можно только после того, как наличность в устройстве заканчивается и начинается пересчет, пояснила Малык.
Она сообщила также, что в первом полугодии текущего года ущерб от преступлений в банковской сфере превысил показатели 2018 года и составил более 154 миллиардов рублей. В Генпрокуратуре считают, что рост связан в том числе с улучшением качества работы по выявлению таких преступлений.
Как ранее сообщили в Центробанке, количество фальшивых дензнаков в России за год сократилось на 15%, чаще всего подделываются банкноты крупных номиналов.
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Генеральная прокуратура РФМоскваРоссияПроисшествия
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Видимо Центробанк и Сбербанк разрабатывают свои сервисы совместно с аферистами и мощенниками. Невозможно объяснить чем-то другим массовое успешное мошенничество со средствами населения.
16 октября, 13:46
Басня Крылова
54530013
О каком росте качаства работы можно говорить, если УЩЕРБ превышает показатели прошлого года? Это, как, если бы в полиции заявили, что стали работать лучше поэтому преступлений стало больше. Бред!
16 октября, 13:57
zzagopetr
5420007
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