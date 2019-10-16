В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов.

Как сообщила представитель надзорного ведомства Елена Малык в программе " Эфир ", мошенники наклеивают на поддельные купюры специальные ленты. Банкомат такую банкноту воспринимает как настоящую, принимает ее, и сумма зачисляется на счет.

Затем злоумышленники снимают деньги в другом банкомате уже настоящими купюрами.

Выявить такое преступление можно только после того, как наличность в устройстве заканчивается и начинается пересчет, пояснила Малык.

Она сообщила также, что в первом полугодии текущего года ущерб от преступлений в банковской сфере превысил показатели 2018 года и составил более 154 миллиардов рублей. В Генпрокуратуре считают, что рост связан в том числе с улучшением качества работы по выявлению таких преступлений.