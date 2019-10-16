Эксперт объяснил сокращение численности личного состава МВД

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Рекордный некомплект штата МВД России связан с информацией о планируемом увеличении выслуги лет для выхода на пенсию, падением престижа службы в органах внутренних дел и отсутствием стремления МВД удержать людей на работе, считает генерал-лейтенант полиции в отставке, член высшего совета общероссийского движения "Сильная Россия" Александр Михайлов.

Ранее Счетная палата заявила, что уровень укомплектованности личного состава органов внутренних дел в 2018 году был ниже планового значения, так как много сотрудников уволилось из опасений "относительно пересмотра условий пенсионного обеспечения в системе МВД России".

"Это вполне объяснимый процесс. Люди пришли служить на определенных условиях, в том числе рассчитывали выйти на полную пенсию через 20 лет службы. Сейчас те сотрудники, которые услышали, что срок выслуги может быть увеличен до 25 лет, решили, что пора увольняться", - рассказал собеседник агентства.

Также генерал считает, что сегодня "МВД ничего практически не делает для того, чтобы удержать людей на работе". "Многие местные начальники и князьки считают, что незаменимых людей нет, и отношение к людям в системе местами описывается фразой, что "незаменимых людей нет". Офицеры и прапорщики испытывают огромные перегрузки, морально-нравственная нагрузка тоже очень велика. Очень тревожно, что руководство МВД не делает позитивных шагов, чтобы сохранить людей на службе. А принцип, что незаменимых людей нет, уже не работает", - заявил Михайлов.

"Мы видим, сколько критики, в том числе конструктивной, обрушилось на министерство в последнее время, и люди, которые работают, они не безропотные скотины, видят, как изменилось отношение общества к ним и их работе, к их профессии… Многие офицеры начинают задумываться об увольнении и размышляют примерно так: а не уйти ли мне лучше с частичной пенсией и найти себе более высокооплачиваемую, престижную и спокойную работу", - заключил собеседник агентства.

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