Силовики десять раз нарушили перемирие в Донбассе в среду, заявили в ДНР

Жительница поселка Ясное демонстрирует осколки снаряда, найденные на месте обстрела, в поселке Ясное Донецкой области

ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Украинские силовики 10 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе в среду, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики около 80 мин, заявили журналистам в Народной милиции ДНР.

Ранее в ДНР сообщили о 40 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за минувшие сутки. По данным Народной милиции, в результате утреннего обстрела на западе Донецка повреждено семь домов.

"С начала текущих суток противник 10 раз обстрелял территорию нашей республики", - сказал представитель Народной милиции ДНР.