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РИА Новости

Силовики десять раз нарушили перемирие в Донбассе в среду, заявили в ДНР

12:35 16.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖительница поселка Ясное демонстрирует осколки снаряда, найденные на месте обстрела, в поселке Ясное Донецкой области
Жительница поселка Ясное демонстрирует осколки снаряда, найденные на месте обстрела, в поселке Ясное Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Украинские силовики 10 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе в среду, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики около 80 мин, заявили журналистам в Народной милиции ДНР.
Ранее в ДНР сообщили о 40 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за минувшие сутки. По данным Народной милиции, в результате утреннего обстрела на западе Донецка повреждено семь домов.
"С начала текущих суток противник 10 раз обстрелял территорию нашей республики", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, украинские силовики выпустили по населенным пунктам республики около 80 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
Виктор Медведчук
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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