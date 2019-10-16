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РИА Новости

В Генпрокуратуре назвали сумму ущерба от экономических преступлений

12:35 16.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры России
Здание Генеральной прокуратуры России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Генеральной прокуратуры России. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Ущерб от экономических преступлений в России в первом полугодии текущего года превысил общий показатель 2018 года и составил более 154 миллиардов рублей, сообщила представитель Генпрокуратуры РФ Елена Малык.
"В текущем году ущерб от этих (экономических) преступлений составил более 154 миллиардов рублей. За весь прошлый год он был всего 64 миллиарда", - сказала Малык в среду в ведомственной программе "Эфир".
По ее словам, за полгода в стране зарегистрировано свыше 18,8 тысячи преступлений в банковской сфере (за аналогичный период 2018-го - 18,1 тысячи).
Как отметила Малык, в ведомстве усматривают несколько причин роста регистрируемых преступлений, в том числе улучшение качества работы по их выявлению.
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Генеральная прокуратура РФРоссияЭкономика
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