Минтранс определит плату на трассе Адлер — Красная Поляна до конца года

"Мы сейчас работаем над концепцией перевода указанной дороги, новой автомобильной дороги в платный режим. ...Я думаю, что до конца этого года сроки этого перевода будут определены... будет подготовлен Минтрансом проект решения", - сказал Алафинов, уточнив, что утверждать документ будет правительство РФ.