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РИА Новости

Минтранс определит плату на трассе Адлер — Красная Поляна до конца года

12:25 16.10.2019 (обновлено: 12:30 16.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска на здании министерства транспорта РФ
Вывеска на здании министерства транспорта РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Минтранс РФ до конца года подготовит предложения по вводу и срокам установления платы за проезд на дороге "Адлер - Красная Поляна", сообщил журналистам первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.
Газета "Ведомости" еще в августе писала, что совмещенная автомобильная и железнодорожная трасса "Адлер - Красная Поляна", которая была самым дорогим объектом олимпийской стройки, уже скоро может стать платной для автомобилистов. О том, что такое решение готовится и может быть принято уже осенью, газете рассказали два федеральных чиновника и два участника правительственных совещаний.
"Мы сейчас работаем над концепцией перевода указанной дороги, новой автомобильной дороги в платный режим. ...Я думаю, что до конца этого года сроки этого перевода будут определены... будет подготовлен Минтрансом проект решения", - сказал Алафинов, уточнив, что утверждать документ будет правительство РФ.
Он также добавил, что в случае принятия решения о переводе трассы в платный режим, она перейдет в управление госкомпании "Автодор", которая курирует платные дороги.
В настоящий момент в доверительном управлении "Автодора" находится дорога от Москвы до аэропорта "Домодедово" - федеральная трасса А-105, а также трассы М-1 "Беларусь", М-3 "Украина" и М-4 "Дон". Государственная компания осуществляет их комплексную реконструкцию. Кроме того, "Автодор" является ответственным исполнителем строительства новой скоростной автомобильной дороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург" и Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области. Общая протяженность трасс превышает 3,3 тысячи километров, протяженность платных участков - более 1,4 тысячи километров.
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