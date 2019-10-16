На выплаты пострадавшим от паводка в Приморье поступило 40 миллионов рублей

ВЛАДИВОСТОК, 16 окт - РИА Новости. В Приморье на выплаты за потерю урожая и утрату имущества из-за паводка направлено почти 40 миллионов рублей из резервного фонда правительства РФ, сообщила администрация региона.

"Из резервного фонда правительства Российской Федерации во вторник, 15 октября, в Приморье поступило 39,7 миллиона рублей. Средства распределены по кредитным организациям и на почту для выплат гражданам, пострадавшим от наводнения", - говорится в сообщении.

Всего по распоряжению правительства РФ на помощь пострадавшим от наводнения приморцам запланировано до 42 миллионов рублей. По информации краевого департамента труда и социального развития, единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей получат 837 человек. Выплаты по 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества получат 578 человек, по 100 тысяч рублей за полную утрату имущества – 24 человека.

"Еще 100 человек получат выплаты по 10 тысяч рублей за подтопленный дом, 50 тысяч рублей получит семья, у которой имущество пострадало частично, 100 тысяч рублей – также одна семья за полную утрату имущества. Положенную помощь граждане, не вошедшие в основной список, получат уже в ближайшее время", – приводятся в сообщении слова исполняющей обязанности директора краевого департамента труда и социального развития Светланы Красицкой.