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РИА Новости

На выплаты пострадавшим от паводка в Приморье поступило 40 миллионов рублей

12:23 16.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследствия тайфуна "Кроса" в Приморском крае
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Последствия тайфуна "Кроса" в Приморском крае. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 16 окт - РИА Новости. В Приморье на выплаты за потерю урожая и утрату имущества из-за паводка направлено почти 40 миллионов рублей из резервного фонда правительства РФ, сообщила администрация региона.
"Из резервного фонда правительства Российской Федерации во вторник, 15 октября, в Приморье поступило 39,7 миллиона рублей. Средства распределены по кредитным организациям и на почту для выплат гражданам, пострадавшим от наводнения", - говорится в сообщении.
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Специалисты подсчитали, какой ущерб нанес паводок сельхозугодьям ПриморьяВ Приморском крае выпала 3-месячная норма осадков из-за прохождения тайфуна "Лайонрок".
Всего по распоряжению правительства РФ на помощь пострадавшим от наводнения приморцам запланировано до 42 миллионов рублей. По информации краевого департамента труда и социального развития, единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей получат 837 человек. Выплаты по 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества получат 578 человек, по 100 тысяч рублей за полную утрату имущества – 24 человека.
"Еще 100 человек получат выплаты по 10 тысяч рублей за подтопленный дом, 50 тысяч рублей получит семья, у которой имущество пострадало частично, 100 тысяч рублей – также одна семья за полную утрату имущества. Положенную помощь граждане, не вошедшие в основной список, получат уже в ближайшее время", – приводятся в сообщении слова исполняющей обязанности директора краевого департамента труда и социального развития Светланы Красицкой.
Четыре тайфуна принесли в регион более трех месячных норм осадков - из-за летних паводков в Приморье было подтоплено 47 населенных пунктов, 1,3 тысячи домов, более 7 тысяч придомовых территорий, 22 моста, 54 участка автомобильных дорог, более 100 сельхозпроизводств.
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