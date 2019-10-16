Эксперт прокомментировал надпись "ДПС" на кортеже Путина в ОАЭ

"Это необычно. Думаю, что кто-то из Эмиратов решил сделать нам приятное. Внешнюю охрану первого лица во время официального визита берет на себя государство пребывания, а внутреннюю охрану обеспечивают наши сотрудники. Охранные службы договариваются между собой, кто что конкретно будет делать и как будет строиться взаимодействие на каждый случай. А надпись "ДПС" - это так, в качестве шутки", - сказал РИА Новости эксперт.