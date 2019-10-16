Эксперт прокомментировал надпись "ДПС" на кортеже Путина в ОАЭ

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Надписью "ДПС" на кортеже, сопровождавшем президента Владимира Путина во время официального визита в ОАЭ во вторник, организаторы решили сделать приятное российской стороне, считает член общественной палаты, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.
"Это необычно. Думаю, что кто-то из Эмиратов решил сделать нам приятное. Внешнюю охрану первого лица во время официального визита берет на себя государство пребывания, а внутреннюю охрану обеспечивают наши сотрудники. Охранные службы договариваются между собой, кто что конкретно будет делать и как будет строиться взаимодействие на каждый случай. А надпись "ДПС" - это так, в качестве шутки", - сказал РИА Новости эксперт.
Глава российского государства во вторник прибыл на площадку официальной встречи наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заид Аль-Нахайяном на автомобиле Aurus. На подъезде ко дворцу кортеж президента РФ сопровождали автомобили Mercedes с эмиратскими номерами и надписью "ДПС" на капотах.
Автомобиль президента в сопровождении кавалерийского эскорта подъехал к главному входу, в это время над дворцом пролетела эскадра истребителей, раскрасив небо цветами российского флага. После этого расположенные неподалеку от дворца пушки произвели 21 залп.