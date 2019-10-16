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РИА Новости
Новости Подмосковья

Животноводческий комплекс планируют построить в подмосковной Рузе

12:17 16.10.2019 (обновлено: 14:42 16.10.2019)
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© Комитет по Архитектуре и градостроительству Московской областиЖивотноводческий комплекс
Животноводческий комплекс
© Комитет по Архитектуре и градостроительству Московской области
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Животноводческий комплекс с сыродельней планируют построить в Рузском городском округе Московской области, сообщил РИА Новости председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.
По данным пресс-службы ведомства, за прошедшую неделю в Подмосковье для целей проектирования выдано почти 400 градостроительных планов земельных участков, из которых треть – под объекты нежилого назначения.
"В городском округе Руза на базе выданных ГПЗУ для КФХ "Фролково Агро" в настоящее время ведутся работы по проектированию животноводческого комплекса с размещением фермы для содержания дойного стада уникальных для России коз альпийских пород, а также овец на 300 голов", - сказал Гордиенко.
По его словам, в рамках проекта будет реализован цех по производству натуральных сыров, уникального по своим свойствам масла из козьего молока и других молочных продуктов с использованием инновационного высокотехнологичного итальянского оборудования, а также хранилище для созревания сыров разных сортов.
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