Животноводческий комплекс планируют построить в подмосковной Рузе

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Животноводческий комплекс с сыродельней планируют построить в Рузском городском округе Московской области, сообщил РИА Новости председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

По данным пресс-службы ведомства, за прошедшую неделю в Подмосковье для целей проектирования выдано почти 400 градостроительных планов земельных участков, из которых треть – под объекты нежилого назначения.

По его словам, в рамках проекта будет реализован цех по производству натуральных сыров, уникального по своим свойствам масла из козьего молока и других молочных продуктов с использованием инновационного высокотехнологичного итальянского оборудования, а также хранилище для созревания сыров разных сортов.