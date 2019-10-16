В СПЧ предложили ввести должность омбудсмена по вопросам религии

"У нас есть уполномоченный по правам человека в РФ, у нас есть уполномоченный по правам ребенка, у нас есть уполномоченный по защите прав предпринимателей. Может быть, действительно есть смысл поставить вопрос и перед президентом о создании института уполномоченного по защите прав граждан на свободу вероисповедания", - заявил Ряховский на заседании.