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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В СПЧ предложили ввести должность омбудсмена по вопросам религии

12:15 16.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Владимир Ряховский предлагает создать институт уполномоченного по защите прав граждан на свободу вероисповедания.
В среду Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) проводит заседание с Советом по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ, в ходе которого обсуждаются актуальные проблемы реализации свободы совести.
"У нас есть уполномоченный по правам человека в РФ, у нас есть уполномоченный по правам ребенка, у нас есть уполномоченный по защите прав предпринимателей. Может быть, действительно есть смысл поставить вопрос и перед президентом о создании института уполномоченного по защите прав граждан на свободу вероисповедания", - заявил Ряховский на заседании.
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