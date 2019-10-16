Эксперт прокомментировал требования Киева о роспуске ДНР и ЛНР

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Заявление Киева о готовности выполнять политическую часть минских соглашений только после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик является отказом выполнять соглашения, при таком подходе реализовать их не получится, считает заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.

Ранее пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Киев готов выполнять политическую часть минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР и отвода сил по всей линии соприкосновения. По ее словам, также для выполнения политического блока минских соглашений необходимо полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга миссии ОБСЕ на всей территории Украины, вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники, разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения.

"Это действительно так, потому что минские соглашения – это соглашения между сторонами конфликта, которыми являются ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киев с другой. И подписи там (в соглашениях) стоят именно их представителей. То есть, если переформулировать, их требования распустить ДНР и ЛНР являются отказом от выполнения минских соглашений", - сказал Жарихин РИА Новости, говоря возможности реализовать минские соглашения после заявлений Киева.

По мнению эксперта, процесс урегулирования ситуации в Донбассе давно находится в тупике. "Просто отличие не очень большое. Если при (экс-президенте Петре) Порошенко они говорили, что будут выполнять все пункты минских соглашений и не выполняли их, то теперь говорят, что не будут выполнять этот, этот и этот пункт соглашений", - добавил Жарихин.

Он напомнил, что одним из пунктов минских соглашений является существование ДНР и ЛНР, которые подписали соглашения, поэтому сейчас Киев в открытую отказывается их выполнять. По его словам, хотелось бы узнать реакцию на подобные заявления Киева гарантов "минских соглашений" и "нормандского формата" в лице ФРГ и Франции. "Не получится (реализовать соглашения - ред.), безусловно. И они (в Киеве), собственно говоря, исходят из этого, потому что они прямо говорят, что им не нравятся минские соглашения, что они являются предательством Украины, поэтому выполнять их не будут. Это говорят не радикалы, а представители власти. Они прямо и открыто это говорят. А Франция и Германия как бы этого не слышат", - добавил Жарихин.

Как отметил Жарихин, Киев стал просто выдвигать неприемлемые условия, которые заведомо не могут быть выполнены. "Ведь если бы это были только (требования) роспуска Донецкой и Луганской народных республик. Они ведь еще требуют сейчас, чтобы к границе России и Украины, где она проходит по границам этих республик, чтобы она контролировалась украинскими пограничниками, чтобы на территории этих республик могли свободно действовать все политические партии Украины, в том числе, и "Правый сектор"*. Это заведомо неприемлемые требования", - подчеркнул собеседник агентства.

В минских соглашениях утвержден следующий порядок - установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта. В тексе соглашений также отмечается, что "восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта... должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.