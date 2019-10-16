Первые зрители "Малефисенты 2" раскритиковали сюжет фильма

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Долгожданный пресс-показ сиквела "Малефисенты" дал повод для критических комментариев киноэкспертов на сайте Rotten Tomatoes, сообщает Comic Book.
На данный момент рейтинг картины не высокий — 54 процента. Большинство рецензентов хвалят игру исполнительниц главных ролей: Анджелины Джоли, Мишель Пфайффер и Эль Фаннинг, но подчеркивают, что у фильма недостаточно глубокий сюжет.
Так, Washington Post называет картину "скучной" и не советует смотреть ее с детьми. New York Post подчеркивает, что сценарий сильно проигрывает первой части ленты, вышедшей пять лет назад. Entertainment Weekly отмечает, что фильм интересен только визуальным рядом. Guardian проект разочаровал, поскольку в нем нет ничего, кроме ярких актерских работ. А Variety считает "самыми большими злодеями" создателей фильма, которые нарушили каноны киностудии Disney.
В российский прокат "Малефисента: Владычица тьмы" выходит 17 октября.