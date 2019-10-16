Первые зрители "Малефисенты 2" раскритиковали сюжет фильма

На данный момент рейтинг картины не высокий — 54 процента. Большинство рецензентов хвалят игру исполнительниц главных ролей: Анджелины Джоли, Мишель Пфайффер и Эль Фаннинг, но подчеркивают, что у фильма недостаточно глубокий сюжет.