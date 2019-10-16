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РИА Новости

Развитие мира зависит от ликвидации голода, заявил премьер Италии

12:12 16.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДжузеппе Конте
Джузеппе Конте
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Джузеппе Конте . Архивное фото
РИМ, 16 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Ликвидация голода в мировых масштабах зависит от развития социального равенства и науки и является главным вызовом современности, от решения которого зависит устойчивое развитие мира, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
"Всемирный день продовольствия служит напоминанием всем нам, правительствам, международным организациям, частным компаниям, отдельным гражданам, что главным вызовом нашего времени является предоставление качественных продуктов для удовлетворения потребностей в питании постоянно растущего мирового населения", - сказал он в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
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По его словам, достижение цели "нулевого голода", которую ООН поставила к 2030 году, зависит в том числе и от "развития социального равенства", борьбы с голодом и неравенством и продвижения науки.
"Мы не сможем добиться действительно устойчивого развития, если не сможем ликвидировать голод, от которого по-прежнему страдают более 820 миллионов человек, особенно на африканском континенте, и если мы не сможем обеспечить всеобщий доступ к здоровому и устойчивому питанию" - заявил Конте, выступая по случаю Всемирного дня продовольствия ООН.
Как отмечает ФАО, в этом году он посвящен необходимости сделать здоровое питание доступным для всех и при этом по приемлемым ценам. По сообщению организации, "это происходит на фоне растущего голода, а также роста числа людей, страдающих избыточным весом и ожирением".
"Сегодня мы громко заявляем о том, что будущее для наших детей - это мир без голода, где обеспечен доступ к безопасной и питательной пище. Это вызов, с которым мы обязаны справиться вместе", - подчеркнул Конте.
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