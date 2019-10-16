Замглавы московского метро усомнился в появлении беспилотных поездов

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Беспилотные поезда в метро вряд ли появятся в ближайшие 20 лет где-либо в мире, считает первый заместитель начальника ГУП "Московский метрополитен" по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

"Если говорить про мир, то я думаю, что ближайшие 20 лет вряд ли появятся беспилотные поезда. Потому что очень много старых метрополитенов, где очень много всего можно поменять", - рассказал Латыпов в подкасте РИА Новости "Как вы это делаете".