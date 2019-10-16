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РИА Новости

Замглавы московского метро усомнился в появлении беспилотных поездов

12:08 16.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПоезд на станции метро "Спортивная" в Москве
Поезд на станции метро Спортивная в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Беспилотные поезда в метро вряд ли появятся в ближайшие 20 лет где-либо в мире, считает первый заместитель начальника ГУП "Московский метрополитен" по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
Логотип московского метро
Вчера, 12:01РИА Новости
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"Если говорить про мир, то я думаю, что ближайшие 20 лет вряд ли появятся беспилотные поезда. Потому что очень много старых метрополитенов, где очень много всего можно поменять", - рассказал Латыпов в подкасте РИА Новости "Как вы это делаете".
Он также отметил, что сделать эти изменения будет финансово затратно и к тому же неизвестно, к какому эффекту они приведут.
"Да, есть эффект в виде отсутствия человеческого фактора. Но, до тех пор пока мы номер один по выполнению графика в мире и номер один по интервалу, вопрос логичный возникает - что это даст?" - заключил Латыпов.
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Логотип московского метро
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