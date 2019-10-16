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РИА Новости

В сирийской разведке назвали количество боевиков-курдов на севере страны

12:07 16.10.2019 (обновлено: 20:46 16.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинЖители пригорода Манбиджа встречают сирийскую армию
Жители пригорода Манбиджа встречают сирийскую армию
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
СОЧИ, 16 окт – РИА Новости. На севере Сирии, где сейчас идет военная операция Турции "Источник мира", находятся не более нескольких тысяч боевиков - сирийских курдов, сообщил журналистам в среду директор управления общей разведки Сирийской Арабской Республики Хусам Люка.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
Сколько сил задействуют Вооруженные силы Турции в "Источнике мира", официально не сообщалось, но турецкие СМИ писали о 15 тысячах турецких военных.
"Количество боевиков - сирийских курдов на севере Сирийской арабской республики не превышает нескольких тысяч человек, и мы взаимодействуем с ними через дружественную российскую сторону", - заявил Люка, не уточняя другие детали, в кулуарах открывшегося в Сочи совещания руководителей спецслужб государств-партнеров ФСБ России.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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Военная операция Турции в СирииВойна в СирииИсламское государствоРабочая партия КурдистанаСирияВ мире
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