Опубликовано видео патрулирования Манбиджа российской военной полицией

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Телеканал " . Телеканал " Звезда " опубликовал видео патрулирования российской военной полицией сирийского Манбиджа.

Судя по кадрам, некоторые здания города полностью разрушены, другие сильно пострадали от обстрелов. На ролике также видно, как сирийские дети и простые жители Манбиджа радостно встречают российский патруль, маша руками вслед военным.

Манбидж, располагающийся в 85 километрах к востоку от Алеппо, был освобожден курдскими отрядами Сил народной самообороны в августе 2016 года. Ранее он служил форпостом террористов из "Исламского государства"*, которые захватили его у боевиков из так называемой умеренной оппозиции.

"Источник мира"

Турция 9 октября объявила о начале операции "Источник мира" на севере Сирии. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, цель Анкары — создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы.

В воскресенье Дамаск по договоренности с курдскими силами направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии.

Накануне в Минобороны сообщили, что сирийская армия взяла под контроль Манбидж и окрестности. Тогда же американские военнослужащие покинули свои базы в окрестностях населенных пунктов Дадат и Умм-Миаль, направившись к сирийско-иракской границе.

Сейчас Дадат и Умм-Миаль также заняты сирийскими правительственными войсками.