Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T13:14Z
https://ria.ru/20191016/1559844493.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155984/39/1559843926_5:0:1321:740_1036x0_80_0_0_022e95f8d26c6e39538907d8e0145c80.png
РИА Новости
Война в Сирии

Опубликовано видео патрулирования Манбиджа российской военной полицией

12:03 16.10.2019 (обновлено: 13:14 16.10.2019)
1281
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео патрулирования российской военной полицией сирийского Манбиджа.
Судя по кадрам, некоторые здания города полностью разрушены, другие сильно пострадали от обстрелов. На ролике также видно, как сирийские дети и простые жители Манбиджа радостно встречают российский патруль, маша руками вслед военным.
Сирийская армия встретилась с отступающими войсками США
15 октября, 05:50Война в Сирии
Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
Манбидж, располагающийся в 85 километрах к востоку от Алеппо, был освобожден курдскими отрядами Сил народной самообороны в августе 2016 года. Ранее он служил форпостом террористов из "Исламского государства"*, которые захватили его у боевиков из так называемой умеренной оппозиции.

"Источник мира"

Турция 9 октября объявила о начале операции "Источник мира" на севере Сирии. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, цель Анкары — создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы.
В воскресенье Дамаск по договоренности с курдскими силами направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии.
Накануне в Минобороны сообщили, что сирийская армия взяла под контроль Манбидж и окрестности. Тогда же американские военнослужащие покинули свои базы в окрестностях населенных пунктов Дадат и Умм-Миаль, направившись к сирийско-иракской границе.
Сейчас Дадат и Умм-Миаль также заняты сирийскими правительственными войсками.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Справка по обстановке в Сирии на 15 октября 2019
15 октября, 17:54Война в Сирии
Минобороны опубликовало карту расстановки сил в Сирии
3701003
Обсудить 0
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМанбидж (провинция Алеппо)ТурцияСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Справка по обстановке в Сирии на 15 октября 2019
Минобороны опубликовало карту расстановки сил в Сирии
РИА
Новости
Военная техника армии Турции на окраине сирийского города Манбидж
Эрдоган заявил о гибели двух военных из-за обстрела сирийской армии
Сирийские флаги над Раккой. 16 октября 2019
Сирийская армия впервые за пять лет вошла в Ракку, сообщил источник
Сирийская армия встретилась с отступающими войсками США
Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
Лента
новостей
Стенд компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме 2019
"Газпрому" отключили иностранные компрессоры через спутник
Советские воины рассматривают брошенный при отступлении японский флаг
Журналист из Токио призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945-м
Кен Фишер
В США миллиардер потерял 600 миллионов из-за неудачной шутки о женщинах
Юрий Луценко
На Украине возбудили дело против бывшего генпрокурора Луценко
Жители пригорода Манбиджа встречают сирийскую армию
В сирийской разведке назвали количество боевиков-курдов на севере страны
Греческий священнослужитель зажигает свечи верующих Благодатным огнем в церкви в Афинах
Громкое письмо из Греции: "незалежную церковь" на самом деле не признали
Китайская подводная лодка на военном параде в Циндао. 23 апреля 2019
Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне
Экстремальное снижение МиГ-29 попало на видео
Экстремальное снижение МиГ-29 попало на видео
Кандидат в президенты от Демократической партии США Тулси Габбард
Габбард обвинила власти США в использовании "Аль-Каиды"* в борьбе с Асадом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:22СМИ: Япония намерена участвовать в программе США по высадке на Луну
08:16В Новосибирске десятиклассница покончила с собой в школе, сообщил источник
08:03Четверг в Москве может стать самым теплым днем за 70 лет
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40"Известия": РСПП предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного налога
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
05:50Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
05:30Вода ушла из шести поселков, ранее подтопленных паводком в Хабаровском крае
Лента новостейМолния