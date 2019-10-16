Опубликовано видео патрулирования Манбиджа российской военной полицией

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео патрулирования российской военной полицией сирийского Манбиджа.
Судя по кадрам, некоторые здания города полностью разрушены, другие сильно пострадали от обстрелов. На ролике также видно, как сирийские дети и простые жители Манбиджа радостно встречают российский патруль, маша руками вслед военным.
Манбидж, располагающийся в 85 километрах к востоку от Алеппо, был освобожден курдскими отрядами Сил народной самообороны в августе 2016 года. Ранее он служил форпостом террористов из "Исламского государства"*, которые захватили его у боевиков из так называемой умеренной оппозиции.
"Источник мира"
Турция 9 октября объявила о начале операции "Источник мира" на севере Сирии. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, цель Анкары — создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы.
В воскресенье Дамаск по договоренности с курдскими силами направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии.
Накануне в Минобороны сообщили, что сирийская армия взяла под контроль Манбидж и окрестности. Тогда же американские военнослужащие покинули свои базы в окрестностях населенных пунктов Дадат и Умм-Миаль, направившись к сирийско-иракской границе.
Сейчас Дадат и Умм-Миаль также заняты сирийскими правительственными войсками.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
15 октября, 17:54Война в СирииМинобороны опубликовало карту расстановки сил в Сирии